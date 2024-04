Lauingen. Die SV gerät zunächst gegen effiziente Lafferder deutlich in Rückstand, ist am Ende aber sogar dichter dran am Sieg als die Gäste.

Einen 0:3-Rückstand noch ausgeglichen, einen Punkt mitgenommen – und doch konnten die Bezirksliga-Fußballer der SV Lauingen Bornum nicht so richtig zufrieden sein. Denn im Heimspiel gegen den ebenfalls noch in Abstiegsgefahr schwebenden SV Teutonia Groß Lafferde wäre noch mehr als das 3:3 (1:3)-Unentschieden drin gewesen.

Das Spiel ließ sich in Sachen Unterhaltungswert gut an, beide Mannschaften hatten in den ersten Minuten schon gute Vorstöße. Lafferdes Julian Rode setzte eine Direktabnahme aus sechs Metern über den Kasten setzte (6.), der von Bernd Mittendorf glänzend eingesetzte Joscha Frohbart scheiterte aus spitzem Winkel am Teutonia-Schlussmann (12.).

Groß Lafferde zeigt sich effizient, das 3:0 ist dennoch schmeichelhaft

Danach zeigten sich die Lafferder schlichtweg effizienter als die Gastegeber. Lasgin Youssef per Abstauber, Patrick Schmidt sowie Kevin Harms schossen die 3:0-Führung für das Team von Trainer Thomas Mainka heraus. „Vor dem ersten haben wir nicht konsequent genug verteidigt, vor dem zweiten führte ein klares Foul zum Lafferder Ballgewinn und das dritte Gegentor hätten wir ebenfalls verhindern können“, ärgerte sich „LaBo“-Trainer Marcel Schoolmann über das Zustandekommen des Zwischenstands.

Sein Team ließ hingegen zwei richtig gute Chancen (Frohbart und Mittendorf) sowie zwei weitere schöne Angriffe ungenutzt. Das 3:0 aus Gästesicht war also sehr schmeichelhaft. Immerhin: „Dass wir direkt vor der Pause das 1:3 erzielt haben, war psychisch extrem wichtig“, sagte Schoolmann. Dennis Evers köpfte nach einer Mittendorf-Ecke ein.

Lauingen Bornum dominiert die zweite Halbzeit und belohnt sich noch

Der zweite Abschnitt gehörte dann fast komplett den Lauingern, bei denen Schoolmann mit Magnus Müller einen Verteidiger für einen zweiten Stürmer, Kevin Houschka, „opferte“. Der zuvor lange verletzte Joker stach auch gleich, nachdem Frohbart einen individuellen Fehler der Lafferder zur Vorarbeit genutzt hatte. Die Gäste reagierten nur noch, wirkten dabei aber nicht sattelfest. In der 76. Minute nahm dann Mehmet Bagcik im Strafraum das herausgestellte Bein eines Verteidigers dankend an, den fälligen Strafstoß verwandelte Evers sicher zum 3:3-Endstand.

„Der Ausgleich war hochverdient, wir hatten mehr Spielanteile“, bilanzierte Schoolmann. „Für die Moral gebührt meinem Team ein Kompliment. Wären wir aber in der ersten Halbzeit konsequenter gewesen, hätten wir jetzt zwei Punkte mehr auf dem Konto.“

Tore: 0:1 Youssef (15.), 0:2 Schmidt (29.), 0:3 Harms (32.), 1:3 Evers (45.+1), 2:3 Houschka (63.), 3:3 Evers (77./FE).