Schöningen. Die FSV ist im Kellerduell bei der FT Braunschweig II lange Zeit das bessere Team, kassiert aber in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich.

Ist das bitter! Die FSV Schöningen II hatte bei der Reserve der FT Braunschweig den so wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga 2 praktisch schon in der Tasche. In der dritten Minute der Nachspielzeit, mit der letzten Aktion der Partie, kassierten die Gäste aber noch den Gegentreffer zum 1:1 (0:1)-Endstand.

60 Minuten lang waren die Schöninger das spielstärkere Team, sie versäumten es jedoch, aus einigen guten Abschlüssen Kapital zu schlagen. Die ersten guten FSV-Aktionen auf dem Kunstrasenplatz verpufften noch am und im Strafraum der Turner. Bis zur 30. Minute, als Christopher Münch im Braunschweiger Strafraum gefoult wurde – Elfmeter! Marius Martinowski ließ sich diese Chance nicht nehmen.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Schöninger die einzig hochkarätige Torgelegenheit der Gastgeber in Durchgang 1 unbeschadet überstanden. Bei Alexander Probsts 14-Meter-Schuss war FSV-Keeper Philipp Nabel auf dem Posten (25.). Die Chance auf den zweiten Schöninger Treffer hatte erst Münch auf dem Fuß (34.), dann Lennard Pape auf dem Kopf (40.).

Die Gäste starteten auch besser in die zweite Hälfte, doch unter anderem ein Martinowski-Schuss strich am Pfosten vorbei (51.). Die letzte halbe Stunde wurde für die FSV-Reserve zum Ritt auf der Rasierklinge, weil sich ihre Defensive gegen hohe Bälle nicht ganz sattelfest zeigte. Gegen Kopfbälle von Kai Schöder (64.) und Probst (73.) reagierte Nabel stark, gegen den von Manuel Thiessen in der Nachspielzeit war Schöningens Schlussmann jedoch machtlos. Ärgerlich: Eine Minute zuvor hatte Martinowski bei einem Konter Abschluss oder Abspiel verpasst. FSV-Coach Christopher Peine gab offen zu: „Wir haben es leider versäumt, das 2:0 zu machen. So fühlt sich das 1:1 richtig scheiße an.“

Tore: 0:1 Martinowski (30., Foulelfmeter), 1:1 Thiessen (90.+3).

jk/jse