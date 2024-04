Schöningen. Die Oberliga-Fußballer der FSV Schönigen feiern dank zwei späten Treffen einen wichtigen 2:0-Heimsieg über den SV BW Bornreihe.

Die endlos lang wirkende Durststrecke ist endlich vorbei: Nach nur einem Punkt aus den letzten sieben Spielen durften die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen mal wieder über einen dreifachen Punktgewinn jubeln. Dank zweier später Treffer feierten die Elmstädter einen 2:0 (0:0)-Heimsieg über den abstiegsbedrohten SV BW Bornreihe.

Von der ersten Minute an riss die FSV das Speil an sich, die erste Möglichkeit hatte Christian Beck, dessen wuchtiger Schuss jedoch von Bornreihes Keeper Henner Lohmann zur Ecke geklärt wurde (3.). Es sollte sich zu einem Privatduell der beiden entwickeln, in der 12. Minute scheiterte Beck nach toller Vorarbeit von Christian Skoda erneut am BW-Schlussmann, ehe der FSV-Stürmer in zwei weiteren Situationen den Kürzeren zog. Während sich die Hausherren zahlreiche weitere Möglichkeiten hatten – die allerdings ungenutzt blieben – boten die Bornreihe offensive Magerkost an. Torschüsse zur Pause? Fehlanzeige! Die Schöninger Hintermannschaft um Daniel Reiche, der erneut mit Jan Ademeit als Interims-Trainerduo fungierte, ließ nichts zu.

„In der Pause habe ich den Jungs gesagt, dass wir es gut gemacht haben“, verriet Ademeit, der davor gewarnt hatte, nach dem Seitenwechsel vom Gas zu gehen. Die erste Chance nach Wiederanpfiff gehörte zwar den Gästen, die mit einem Freistoß den zuvor beschäftigungslosen FSV-Torwart Niclas Edelmann begrüßten, ansonsten blieben die Angriffsversuche meist harmlos. Selbst während eines kleinen Schöninger Durchhängers zwischen der 60. und 75. Minute wirkte es nicht so, dass die Blau-Weißen der FSV gefährlich werden könnten.

In der Schlussphase drängten die Elmstädter auf die Führung, die zu diesem Zeitpunkt eigentlich mehr als überfällig war, doch an BW-Keeper Lohmann war einfach kein Vorbeikommen – zumindest bis zur 84. Minute: Nach toller Flanke von Nils Bremer köpfte Tom-Luca Winter zum umjubelten 1:0 ein und nur zwei Minuten später machte Beck mit seinem 16. Saisontreffer den Deckel drauf. Die Durststrecke war somit beendet, Schöningen feierte den ersten Sieg seit Anfang März.

Jan Ademeit war nach dem „Dreier“ überglücklich: „Respekt an das gesamte Team, das immer an sich geglaubt und alles investiert hat, um endlich die drei Punkte zu holen – und dann auch noch zu Null.“ Durch den Heimsieg vergrößerte die FSV den Abstand auf die Abstiegsränge auf acht Zähler.

FSV: Edelmann – Bremer, Behling, Reiche, Caringi – Skoda, Arnold - Bode (86. Kühle) – Evers (46. Üzümcü), Winter – Beck.

Tore: 1:0 Winter (84.), 2:0 Beck (86.).