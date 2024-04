Helmstedt. Der TuS bezwingt den MTV Frellstedt mit 2:0. Markus Rehkuh rettet Esbeck einen Punkt gegen Schlusslicht Türk Gücü II.

Fußball-Kreisligist TuS Essenrode baute am Mittwochabend seine Serie an ungeschlagenen Spielen weiter aus und kletterte durch das 2:0 gegen den MTV Frellstedt auf Rang 4. In der 1. Kreisklasse festigte der TSV Barmke den zweiten Tabellenplatz.

Kreisliga

TuS Essenrode – MTV Frellstedt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Dürkop (14.), 2:0 Eigentor Haberland (90.+7).

Trotz etlicher Ausfälle von Stammkräften und der, so TuS-Trainer Stefan Korngiebel, wohl ältesten Mannschaft, die je für Essenrode in der Kreisliga aufgelaufen ist“, fuhren die Hausherren ihren fünften Sieg in den letzten sechs Spielen ein. „Es ging ordentlich zur Sache, es gab viel Kampf“, sagte Korngiebel. „Aber wir hatten die richtige Einstellung und sind nach einer sehr guten Kombination in Führung gegangen.“ Im weiteren Verlauf hätten beide Mannschaft „drei, vier gut herausgespielte Abschlüsse“ gehabt, die Entscheidung fiel aber erst tief in der Nachspielzeit durch ein Eigentor. „Es war schon etwas glücklich für uns, weil Frellstedt auch einen Elfmeter hätte zugesprochen bekommen können“, räumte Essenrodes Coach ein.

SG Esbeck/TVB Schöningen – FC Türk Gücü Helmstedt II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Syuleyman (39.), 1:1 Rehkuh (90.+7).

Drei Tage nach dem 2:4 in Lauingen verpasste die SG erneut den Befreiungsschlag. „Es wäre mehr drin gewesen, weil wir in der ersten halben Stunde am Drücker waren und einige Chancen hatten“, erklärte Christoph Peggau, Spielertrainer der Gastgeber. Sein Team nutzte diese jedoch nicht, Türk Gücü steigerte sich und übernahm die Führung. „Wir hatten danach nicht wirklich viel, mit der letzten Aktion hat uns Markus Rehkuh aber zumindest noch den Punkt gerettet“, schilderte Peggau. Nach einem Freistoß köpfte Rehkuh zum 1:1-Endstand ein, wodurch die SG weiter fünf Punkte Abstand auf die Helmstedter hat.

1. Kreisklasse

TSV Barmke – FSV Schöningen 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Poley (13.), 2:0 Schulze (39.), 3:0 Klinzmann (50.).

In der vom Sonntag vorgezogenen Partie feierten die Barmker ihren siebten Sieg im siebten Spiel des Jahres und zogen nach Punkten sogar vorerst mit Tabellenführer STV Holzland gleich.