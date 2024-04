Süpplingen. Das Radpolo-Duo der RSV Frellstedt II gewinnt beim Halbfinale zur deutschen U19-Meisterschaft in Süpplingen zwei von drei Spielen.

Glückwunsch an Caroline Domeier und Charlotte Sputh! Das Radpolo-Duo der RSV Frellstedt II erreichte beim Halbfinale zur deutschen U19-Meisterschaft in Süpplingen in der Gruppe den zweiten Platz und qualifizierte sich somit für die Endrunde, die am 26. April ausgetragen wird. Für Jolina Buchheister und Lea Packhäuser (RSV I) lief das Halbfinale in Obernfeld indes nicht wie erhofft.

Zwei Mannschaften sagten ihre Teilnahme für das Turnier in Süpplingen ab, so dass nur vier Mannschaften am Start waren. In ihrem ersten Spiel bekamen es Domeier und Sputh mit dem RVS Obernfeld III, mit dem sie sich in der Vergangenheit schon einige spannende Duelle geliefert hatten, zu tun. Erneut war es ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Obernfelderinnen zunächst in Führung gingen. Noch vor der Pause erzielte die RSV den Ausgleich, nach dem Seitenwechsel drehte das RSV-Duo das Spiel komplett auf den Kopf und gewannen letztlich mit 2:1.

Domeier und Sputh machen Qualifikation vorzeitig klar

Im Anschluss ging es gegen den RC Lostau III. „Anfangs wirkten beide etwas unsicher und vorsichtig, da sie die Mannschaft überhaupt nicht kannten“, berichtete RSV-Trainerin Petra Piecha. „Aber dann mussten sie eigentlich nur auf die Fehler der Gegnerinnen warten, diese konnten sie in Tore umwandeln.“ Am Ende fuhren Domeier/Sputh einen 5:0-Sieg ein, die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft war somit sicher. Im letzten Gruppenspiel gegen den RC Lostau I starteten die beiden dann „mit ganz viel Euphorie und wenig Konzentration“, erklärte Piecha. So setzte es eine deutliche 1:9-Schlappe, die jedoch nicht mehr von Bedeutung war.

Nicht so erfolgreich verlief der Wettkampftag für Jolina Buchheister und Lea Packhäuser in Obernfeld. „Von den fünf Mannschaften, die am Start waren, waren vier Teams auf Augenhöhe. Dementsprechend schwer war das Halbfinale“, berichtete Piecha. Gegen den RVS Obernfeld I setzte es eine 1:3-Niederlage, der RC Lostau II wurde dafür mit 6:1 überrollt. Eine bittere Niederlage gab es dafür gegen Obernfeld II, kurz vor Spielende hatten die Frellstedterinnen das 3:4 hinnehmen müssen. Zwar wurde zum Abschluss der RC Niedermehnen mit 5:1 besiegt, doch am Ende sprang nur der vierte Platz heraus. Die Qualifikation zur DM wurde somit verpasst.

r.