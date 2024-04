Helmstedt. Vier Formationen im Jazz und Modern/Contemporary des TK Fichte Helmstedt und TC Schöningen feiern einen gelungenen Saisonauftakt.

Die monatelange Zeit der Vorbereitung ist vorbei, die Tanzformationen des TK Fichte Helmstedt und TC Schöningen im Jazz und Modern/Contemporary starteten in Hamburg in die neue Oberliga-Saison. Dabei konnten die Formationen „Imagination““ und „Monumentos“ als Aufsteiger direkt überzeugen und sich gute Platzierungen sichern. Ähnlich stark verlief auch der Saisonstart der beiden Verbandsliga-Teams aus dem Kreis.

Oberliga

„Damit sich die Tänzerinnen weiterentwickeln, setze ich jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt“, berichtete Heike Langenheim, Trainerin von der Aufstiegsformation „Imagination“. Mit der Musik „God“ von Sinjin Hawke zeigte das Team beim Saisonstart in Hamburg viele neue Ideen. „Wir haben viele verschiedene anspruchsvolle Drehungen und Bodenteile präsentiert. Und dieses Mal setzten wir auf Tempo“, erklärte Langenheim. „Ich glaube, ich habe noch nie ein so schnelles Stück choreografiert.“

Der Oberliga-Aufsteiger „Imagination“ fand sich in der neuen Liga direkt zurecht und wusste zu überzeugen. © Verein | TK Fichte Helmstedt

Die erste Runde lief laut der Trainerin „perfekt“, sodass die Helmstedterinnen es ins große Finale schafften. Dieses lief auch sehr gut, obwohl sich im Vorfeld eine Tänzerin verletzt hatte. Mit der Wertung von 4-3-7-4-2 landeten die Mannschaft des TK Fichte auf einem guten vierten Platz. „Ich bin mehr als zufrieden mit meinen Tänzerinnen, der Start in der neuen Liga ist super gelungen“, freute sich Langenheim, die ergänzte: „Die nächsten Turniere bleiben bestimmt spannend.“

Gar auf Treppchen schafften es die Schöningerinnen mit der Formation „Monumentos“ – „und das, obwohl wir das mit Abstand jüngste Team sind“, merkte TC-Trainerin Sabrina Ohnesorge an. „Nach so einer langen Pause ist die Nervosität immer vorhanden, aber wir haben es wirklich super gemacht. Besonders die Vorrunde war gut, da haben wir für einen richtigen Gänsehautmoment gesorgt.“ So ging es ins Große Finale, in dem „Monumentos“ nicht ganz an die Leistung anknüpfen konnte. „Trotzdem war es ein guter Auftritt“, fand Ohnesorge. „Mit dem dritten Platz sind wir alle sehr zufrieden.“

Das harte Training hat sich ausgezahlt: Für die Verbandsliga-Tänzerinnen von „Improvement“ hätte der Tag nicht besser laufen können, sie sicherten sich den ersten Platz. © Verein | TK Fichte Helmstedt

Verbandsliga

Über einen langen Zeitraum hatte sich Helmstedts Formation „Improvement“ auf die neue Saison vorbereitet, diese Zeit war auch nötig, denn das Team wurde durch einige Tänzerinnen aus der Jugend-Verbandsliga ergänzt. „Wir mussten erst einmal zusammenwachsen, um nach dem Aufstieg in die Verbandsliga richtig durchstarten zu können“, erklärte Trainerin Xenia Pieper. Die Truppe ging zwar nervös in den Wettkampf, konnte aber auf Anhieb überzeugen und zog somit ins Große Finale ein. Dort brillierte „Improvement“ und sicherte sich mit der Wertung 2-1-1-4-4 den ersten Platz. „Wir freuen uns, dass das anstrengende Training der letzten Monate belohnt wurde“, erzählte Pieper zufrieden „Der Start in die neue Liga ist gelungen, und wir hoffen, dass wir nächste Woche daran anknüpfen können.“

Auch „Scope“ wusste zu überzeugen und landete hinter „Improvement“ auf dem zweiten Platz. © Verein | TC Schöningen

Direkt hinter den Helmstedtern folgte die Schöninger Formation „Scope“ auf Rang 2. „Wir waren ziemlich aufgeregt, weil wir ein neues Choreographen-Team haben“, berichtete TC-Trainerin Sabrina Ohnesorge. „Trotzdem lief es wirklich super, und wir sind mit dem zweiten Platz zufrieden. Unser Ziel war am Saisonende eine Treppchenplatzierung, dafür haben wir jetzt eine gute Ausgangslage.“

Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt den Mannschaften nun jedoch nicht, denn direkt am bevorstehenden Wochenende folgt der nächste Wettkampftag beim TC Schöningen. Eröffnet werden die Tänze am Samstag (13 Uhr) mit der Jugend-Verbandsliga, um 15 Uhr startet die Verbandsliga der Erwachsenen. Am Sonntag (12.30 Uhr) beginnen die Kinder, ehe um 15 Uhr der Oberliga-Wettkampf ausgetragen wird.