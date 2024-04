Helmstedt. Die A-Jugend-Fußballer der JSG Schöningen verlieren ihr Heimspiel gegen den SSV Vorsfelde II mit 0:2. Helmstedts U17 gewinnt 4:3.

Während die einen den Sprung ans rettende Ufer verpassten, schöpfen die anderen wieder Hoffnung im Abstiegskampf: Die A-Junioren der JSG Schöningen verloren ihr Landesliga-Heimspiel gegen den SSV Vorsfelde II trotz guter Leistung mit 0:2. Der B-Jugend-Bezirksligist JSG Helmstedt feierte hingegen seinen zweiten Saisonsieg und stellte so den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen wieder her.

A-Jugend, Landesliga

JSG Schöningen – SSV Vorsfelde II 0:2 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Wernecke (74., 90.).

Und täglich grüßt das Murmeltier: Der Schöninger Nachwuchs zeigte wieder eine ansprechende Leistung, verlor die Partie am Ende jedoch. „Unser Problem ist es einfach, dass wir unsere Torchancen nicht nutzen“, seufzte JSG-Coach Marvin Rauhut. Gegen die Vorsfelder Reserve, die vergangene Woche die JSG Helmstedt mit 17:0 abgeschossen hatte, war die Partie lange Zeit offen. „Bei uns hat so ziemlich alles gepasst. Der Wille und die Kampfbereitschaft waren da“, berichtete Rauhut.

Was beide Teams unterschied, war jedoch die Konsequenz vor dem Tor. „Wir haben hundertprozentige Möglichkeiten gehabt, aber der Ball will zurzeit einfach nicht rein. So verlieren wir dann eben unglücklich“, meinte der Schöninger Trainer, der dennoch zuversichtlich auf die nächsten Aufgaben blickt: „Ich kann den Jungs nichts vorwerfen. Wenn wir jetzt auch noch unsere Chancen reinmachen, werden wir in den nächsten Spielen auch unsere Punkte holen.“

Bei sechs ausstehenden Partien beträgt der Abstand aufs rettende Ufer lediglich einen Punkt. Es ist also noch alles drin für die JSG, die am Samstag (15 Uhr) beim Tabellenzweiten JFV 37 Göttingen gastiert.

B-Jugend, Bezirksliga

JSG Helmstedt – JFV Kickers 4:3 (3:2). Tore: 1:0 Dörre (5.), 1:1 Zielonko (22.), 2:1 Iwanowski (26.), 3:1 Sube (31.), 3:2 Gerlof (38.), 4:2 Iwanowski (75.), 4:3 Zielonko (79.).

Nach der heftigen 0:17-Schlappe gegen Vorsfelde II zeigten die Helmstedter gegen den JFV nun ein ganz anderes Gesicht. „Wir haben uns diesen Sieg absolut verdient“, freute sich Marco Brigato, der das Team in der Winterpause übernommen hatte. „Endlich haben wir mal um jeden Ball gekämpft. Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Ich hoffe, dass dieser Sieg der Startpunkt dafür war, in der Liga zu bleiben.“

wit