Königslutter. Nach insgesamt 42 Partien setzen sich Farid Ahmad Jamal, Erik Driesnak und Kaspar Patzelt in den drei Altersgruppen durch.

Die Tischtennisabteilung der TSG Königslutter richtete kürzlich ein offenes Jugendturnier aus, zu dem sie alle Kinder zwischen 8 und 16 Jahren eingeladen hatte. Immerhin 14 Kinder und Jugendliche nahmen das Angebot wahr und traten in der Jürgen-Gerke-Halle gegeneinander an.

Nach der Begrüßung durch den Spartenleiter Wolfgang Pietschker informierte die Turnierleitung die Teilnehmer über den Ablauf. Zunächst wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt, die jüngeren spielten in der „roten“, die älteren in der „blauen Gruppe“. Um den Nachwuchs spielerisch auf den Turniertag einzustimmen, wurde in beiden Gruppen ein Rundlaufturnier über zehn Runden gespielt. Am Ende durften sich die Kinder mit einem Präsent aus einer Geschenkekiste belohnen.

Danach startete das eigentliche Turnier. Die einzelnen Partien in den beiden Gruppen wurden über zwei Gewinnsätze ausgespielt. In der blauen Gruppe spielten neben den 10-jährigen Spielern auch zwei Jugendliche im Alter von 13 und 16 Jahren, die zwar – mit einem Handicap von sechs Vorgabepunkten zu deren Gunsten – gegen die jüngeren spielten, aber in einer eigenen Altersklasse gewertet wurden.

Nach insgesamt 42 Matches standen schließlich die Sieger der drei Altersgruppen fest. Sieger bei den Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren wurde Farid Ahmad Jamal vor Thomas Seibel, bei den 10-Jährigen der blauen Gruppe setzte sich Erik Driesnack vor Jona Schlie und Pelle Emil Storbeck durch. Die rote Gruppe der Unter-10-Jährigen gewann Kaspar Patzelt, gefolgt von Lorenz Schubert und Luis Kurze.

Die Bestplatzierten jeder Altersgruppe erhielten Sachpreise sowie die Gold-, Silber- oder Bronzemedaille, alle anderen Kinder erhielten eine Teilnahmemedaille, so dass niemand mit leeren Händen nach Hause fahren musste. Das sehr gut organisierte Turnier kam bei allen Beteiligten gut an – gut möglich also, dass es schon bald eine Neuauflage geben wird.

r.