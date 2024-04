Schöningen. Der FCH behauptet sich dank eines Treffers von Alexander Schrader mit 1:0 bei der FSV Schöningen II.

Nach zwei Siegen in Folge setzte es für die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen II wieder einen kleinen Dämpfer. Das Team von Trainer Christopher Peine unterlag im Heimspiel dem FC Heeseberg durch einen Kopfballtreffer von Alexander Schrader mit 0:1 (0:0).

Trotz der oft zitierten eigenen Gesetzte eines Derbys hatten sich die Schöninger gegen den formstarken Tabellendritten nicht allzu viel ausgerechnet. FC-Coach Michael Veith dagegen hatte einen Sieg gefordert. „Wir wollen dieses Spiel natürlich gewinnen und unsere Erfolgsserie weiter ausbauen“, hatte er kurz vor der Partie betont.

Chancen gibt‘s auf beiden Seiten – erst für den FC, dann für die FSV

Die Gastgeber standen zunächst tief, immer darauf bedacht, die langen Bälle der Heeseberger abzufangen und den eigenen Kasten abzusichern. Dementsprechend überließen sie dem FC die Spielkontrolle, der diese zwar in Chancen, nicht aber in Tore ummünzen konnte. Fabian Romeike verpasste gleich zweimal den Führungstreffer, erst nach einer Flanke von Nico Lübbecke (13. Minute), dann nach Zuspiel von Jens-Olaf Rick (14.). Weitere acht Minuten später legte Julian Hieske im Schöninger Strafraum noch mal auf Rick, der – offensichtlich überrascht – die Riesenchance vergab.

„Wenn wir nach einer Viertelstunde 0:2 zurückgelegen hätten, hätten wir uns nicht beklagen können“, stellte FSV-Coach Peine zur Pause fest. Chancenlos war sein Team indes nicht. In Minute 25 kam Jonas Diefenbach an der linken Strafraumkante zum Abschluss, der Ball segelte aber am langen Pfosten vorbei. Und nach einer halbhohen Flanke von Christopher Münch wollte Diefenbach am zweiten Pfosten das Leder volley versenken – traf den Ball aber nicht. Ein Kopfball wäre hier die bessere Option gewesen.

Schöningens Münch sorgt für Unruhe, Heesebergs Schrader für den goldenen Treffer

In der Kabine forderte Peine von seinen Jungs mehr Mut im Spiel nach vorn. Und diese traten dann auch entsprechend auf. Die Schöninger drückten, Münch entwickelte sich immer mehr zum Unruheherd, doch gegen die gut gestaffelte Abwehr um Niklas Wikert und Danny Kaletta blieben alle Bemühungen erfolglos. In der 75. Minute wusste sich Felix Ambronn gegen Rick nur mit einem Foul zu helfen – ein Foul mit Folgen: Der fällige Freistoß fand den Kopf von Alexander Schrader, der zum 1:0 traf, zugleich der Endstand.

„Es war ein knapper, aber verdienter Sieg für uns. Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit klarmachen können“, urteilte FC-Trainer Veith. Auch Peine räumte ein: „Heesebergs Sieg geht schon in Ordnung. Die Punkte für den Klassenerhalt müssen wir in den nächsten Spielen holen.“

Tor: 0:1 Schrader (76.).