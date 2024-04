Lauingen. Die Bezirksliga-Fußballer der SV Lauingen Bornum trennen sich nach einer intensiven Partie 1:1-unentschieden vom VfL Leiferde.

War dieser Punkt der Startschuss zur Schlussoffensive im Abstiegskampf? Die Bezirksliga-Fußballer der SV Lauingen Bornum trotzten dem zuletzt stark aufgelegten VfL Leiferde in einer umkämpften Partie ein 1:1 (0:0)-Unentschieden ab.

Die Zuschauer in Leiferde bekamen einen torchancenarmen ersten Durchgang zu sehen. Die Hausherren setzten meist auf Diagonalbälle hinter die Kette der SV, doch bis auf ein paar Abschlüsse aus der zweiten Reihe brachten diese nichts ein. Die beste Möglichkeit hatte der bisherige Tabellenfünfte in Minute 33, nachdem die Lauinger den Ball nach einem Einwurf nicht sauber geklärt hatten. Aus dem Getümmel heraus landete das Spielgerät am Querbalken.

Johannes Weihe hat die Großchance, ist aber zu uneigennützig

Die Gäste hatten ihrerseits einige gute Vorstöße, spielten den letzten Pass aber nicht sauber genug oder trafen im letzten Spieldrittel die falsche Entscheidung. So auch in Minute 41: Dennis Evers bediente Johannes Weihe in zentraler Position, doch statt aus 15 Metern selbst den Abschluss zu suchen, wollte er noch mal einen Nebenmann einsetzen – sein Pass landete im Tor-Aus. „Bei der Aktion hat man gesehen, dass die letzten Monate schon etwas mit den Köpfen gemacht haben“, meinte SV-Coach Marcel Schoolmann, dessen Team zuvor sechs Spiele in Folge nicht gewonnen hatte.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Fahrt auf. Den Auftakt machte Evers, der an VfL-Keeper Daniel Schrader scheiterte (49.). Keine zehn Minuten später dann die Großchance zur Führung für den VfL: Lauingens Kapitän Andre Thielecke foulte Jordi Njoya im Sechzehner – Strafstoß! Der Gefoulte trat selbst an und scheiterte an Julian Haase im Kasten der SV.

Spielausgang bleibt bis zum Abpfiff auf Messers Schneide

Kaum hatten sie den Rückstand abgewendet, gingen die Gäste ihrerseits in Führung: Lennart Kammel bediente von der rechten Seite Bernd Mittendorf, der überlegt zum 1:0 einschob (62.). Leiferde hatte jedoch zügig eine Trotzreaktion parat. Jannik Scheike zielte vom linken Strafraumeck ganz genau und brachte den Ball über den Umweg des rechten Innenpfostens im SV-Netz unter (69.).

In den letzten 20 Minuten hatten die Leiferder leichte Vorteile, setzten aber fast ausschließlich auf lange Bälle, die von der Gästeabwehr meist wegverteidigt wurden. Der VfL hätte aber doch noch den Lucky Punch setzen können, der Kopfball von Andreas Scharmach aus sieben Metern ging jedoch übers Tor. „Wir haben heute gezeigt, was Bereitschaft und Leidenschaft ausmachen können“, fand Schoolmann. „Wir haben alles reingeworfen und nehmen diesen Punkt gerne mit.“

Tore: 0:1 Mittendorf (62.), 1:1 Scheike (69.).

