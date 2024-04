Frellstedt. Marcus Packhäuser und Daniel Georgi wollen in Goslar den Rückstand auf die Aufstiegsplätze verkürzen.

Es wird schwer, das Saisonziel noch zu erreichen, doch die Verbandsliga-Radballer der RSV Frellstedt haben den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga noch nicht abgehakt. Am Samstag (13 Uhr) steigt in Goslar der vorletzte Spieltag, dabei wollen Marcus Packhäuser und Daniel Georgi etwas Boden gutmachen und den Anschluss an die beiden vorderen Plätze wiederherstellen.

Beim Heimspieltag Ende Februar fehlte Packhäuser aus privaten Gründen, nun steigt er wieder aufs Rad. Insgesamt neun Spiele hat das Duo in dieser Spielzeit noch vor sich, vier davon werden nun in Goslar ausgetragen. Dabei treffen die Frellstedter erst auf den RCT Hannover II und III, ehe es gegen den RCG Hahndorf II und III geht.

Der Abstand zu den Aufstiegsrängen beträgt derzeit sechs Punkte, allerdings hat die RSV auch ein Spiel weniger absolviert als der zweitplatzierte RVS Oberneuland. Der Aufstieg ist also alles andere als unmöglich. Dafür müssen Packhäuser und Georgi in Goslar aber fleißig Punkte sammeln.

wit