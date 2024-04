Süpplingen. Beim Niedersachsenpokal gewinnen Rieke Hanssen und Luisa Knigge, die Radpolo-Talente der RSV Frellstedt, in der Altersklasse U13.

Sie gingen als Favoriten ins Rennen und wurden dieser Rolle auch gerecht: Das U13-Radpolo-Team der RSV Frellstedt sicherte sich beim Finale des Niedersachsenpokals in der Nord-Elm-Halle in Süpplingen den ersten Platz. Auch die weiteren Mannschaften von der U13 bis zur U19 des Gastgebers konnten mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen.

U13

Rieke Hanssen und Luisa Knigge wollten als RSV I den Titel abräumen – und dieses Ziel erreichten sie auch. Auf den 12:0-Auftaktsieg gegen die eigene „Dritte“ folgten ein 3:0-Erfolg gegen die Frellstedter Zweitvertretung, ehe sie zum Abschluss den RSV Halle mit 9:0 bezwangen. Vier Wochen nach dem Landesmeistertitel sicherten sie sich somit auch den Niedersachsenpokal – und das ohne einen einzigen Gegentreffer!

Die zweite RSV-Mannschaft mit Melina Eickhoff und Emma Siemann musste sich mit dem dritten Platz zufrieden geben. Besonders ärgerlich war die 0:3-Niederlage gegen Halle. „Das 0:3 geht in Ordnung. Sie haben aber nicht verloren, weil die Gegnerinnen überzeugend gespielt haben, sondern weil Emma und Melina noch zu zaghaft und unkonzentriert waren“, befand Trainerin Petra Piecha.

Dafür setzten sie sich zum Abschluss gegen die eigene „Dritte“ mit Jasmin Förster und Johanna Keffel mit 4:0 durch. „Jasmin und Johanna sind als Anfängerinnen zu werten, da die beiden noch einiges an Trainingsrückstand haben“, meinte Piecha. „Einige Trainingsübungen konnten die beiden jedoch schon umsetzen.“

U15

Mit Startschwierigkeiten hatten Lene Pissarczyk und Johanna Volkmann (RSV I) zu kämpfen. Im Auftaktspiel gegen den RVS Obernfeld II begann das Duo nervös, steigerte sich dann jedoch und gewann mit 3:1. Neun weitere Punkte wurden gegen Halle, die eigene Zweite (beide kampflos) und Frellstedts „Dritte“ (5:0) geholt. Somit fiel die Titelentscheidung im letzten Spiel gegen Obernfeld I. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, doch die Gäste hatten das Spielglück auf ihrer Seite und sicherten sich durch einen 3:1-Sieg den Titel. Für Pissarczyk und Volkmann blieb nur der zweite Platz.

Die zweite und dritte Mannschaft der RSV hatten mit großen personellen Problemen zu kämpfen. Während Catharina Dießelhorst und Fiona Haberling (RSV II) gar nicht antraten, spielte Marilena Keffel immerhin mit wechselnden Partnerinnen. Ihre Spiele wurden zwar allesamt mit 0:5 gewertet, „aber sie konnte das Turnier immerhin als Training nutzen“, berichtete Trainerin Piecha.

Jolina Buchheister (in Grün) landete zusammen mit Lea Packhäuser auf dem dritten Platz. © regios24 | Michael Uhmeyer

U19

Spannung pur wurde derweil in der U19 geboten. „Alle fünf Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, es ging hochklassig zur Sache“, befand Petra Piecha. Die erste Frellstedter Mannschaft mit Jolina Buchheister und LeaPackhäuser schaffte es nach einem Sieg über den RVS Obernfeld III (4:0) und zwei Remis gegen die eigene „Zweite“ (3:3) und Obernfeld I (1:1) auf den dritten Platz – eine Steigerung, nachdem sie bei der Landesmeisterschaft Platz 5 belegt hatten.

Auf dem vierten Platz folgten Caroline Domeier und Charlotte Sputh für die RSV II. Neben dem Remis gegen die Frellstedter Erstvertretung gewannen sie gegen Obernfeld III (3:0). „Es war noch einmal ein schönes Training für die U19-Mannschaften, die am nächsten Wochenende im Halbfinale zur deutschen Meisterschaft starten“, fand Trainerin Piecha.

Dieses wird am Samstag (ab 14 Uhr) an zwei verschiedenen Standorten ausgetragen. Während Domeier/Sputh in Süpplingen auf den RC Lostau II und III sowie den RVS Obernfeld III treffen, messen sich Jolina Buchheister und Lea Packhäuser in Obernfeld mit Lostau I, RSV Jänkendorf, RC Niedermehnen und den Gastgeberinnen RVS Obernfeld I und II.

r./wit