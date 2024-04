Königslutter. Die Landesliga-Basketballer der TSG Königslutter müssen sich zu Hause dem SuS Northeim mit 68:86 geschlagen geben.

Diese Niederlage schmerzt, denn sie war alles andere als nötig: Die Landesliga-Basketballer der TSG Königslutter mussten sich nach einem offensivschwachen Auftritt dem Tabellennachbarn SuS Northeim mit 68:86 (20:18, 17:29, 15:17, 16:24) geschlagen geben.

Zu Spielbeginn begegneten sich beide Mannschaften noch auf Augenhöhe, nach dem ersten Viertel führten die Hausherren noch mit 20:18. Während die Northeimer mit der Zeit stärker wurden, lief es danach bei der TSG nicht mehr rund. „Unsere Trefferquote war einfach miserabel“, ärgerte sich Königslutters Spielertrainer Christian Schöndube. Schnell übernahm der SuS die Führung, die er mit der Zeit immer weiter ausbaute.

Lediglich fünf Dreier warf die TSG im gesamten Spiel. Zum Vergleich: Northeims Elnad Kovac kam alleine auf acht. „Er hat einen super Tag erwischt und auch unter Druck jeden reingehauen“, erkannte Schöndube an. Doch nicht nur aus der Distanz hatte sein Team Probleme. „Wir haben einfache Korbleger nicht genutzt und von insgesamt 31 Freiwürfen nur 13 versenkt. Der Korb war wie zugenagelt“, seufzte der Spielertrainer. Letztendlich setzten sich die Northeimer mit 86:68 durch. „Deren Sieg geht am Ende auch völlig in Ordnung. Es war einfach nicht unser Tag.“

Durch die Niederlage verpasste die TSG nicht nur den vorzeitigen Klassenerhalt, sie musste in der Tabelle auch die Northeimer vorbeiziehen lassen.

TSG: Collignon (25 Punkte/2 Dreier), Jenrich (7/2), Koch, Lopez (13), Petrov, Roßmann, Schöndube (5/1), Stump (18).