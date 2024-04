Schöningen. Nach dem 32:21-Heimsieg über den MTV Moringen ist der Handball-Landesligist HG Elm nicht mehr von den Aufstiegsrängen zu verdrängen.

Glückwunsch, HG Elm! Die Spielgemeinschaft aus Schöppenstedt und Schöningen feierte gegen den MTV Moringen nicht nur einen 32:21 (18:10)-Heimsieg, sondern auch den vorzeitigen Verbandsliga-Aufstieg. Für den Staffelkonkurrenten HSV Warberg/Lelm gab es derweil beim Spitzenreiter nichts zu holen.

HG Elm – MTV Moringen 32:21 (18:10). Mit dem Wissen, den Aufstieg klar machen zu können, kam die Elmer Mannschaft hochmotiviert in der Halle in Schöningen an. Doch zunächst war warten angesagt. Durch einen Stau bei der Anreise kamen die Gäste erst deutlich verspätet an, statt um 17 Uhr wurde die Partie deshalb erst um 18 Uhr angepfiffen. „Trotzdem haben wir gut in die Partie gefunden, wir haben sie von der ersten Minute an dominiert“, berichtete Elms Trainer Christoph Geis. Ben Bäumler sorgte nach 2:05 Minuten mit dem 1:0 für die HG-Führung, die sie über die gesamte Spielzeit nicht mehr aus der Hand geben würden.

Die Abwehr der Gastgeber stand bombensicher, selten gab es ein Durchkommen für die Moringer, die bis zur Halbzeit nur auf zehn eigene Treffer kamen. „Wir hingegen haben unsere Angriffe mit viel Tempo vorgetragen und haben auch viele zweite Bälle gewonnen“, erklärte der HG-Trainer Christoph Geis zufrieden. So erspielten sich seine Mannen eine komfortable 18:10-Pausenführung.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ die HG keine Zweifel am Heimsieg und am vorzeitigen Aufstieg aufkommen, sie brachten ihre Führung sicher ins Ziel, ehe sie zum Jubeln ansetzen durften. „Wir freuen uns riesig, dass wir den Aufstieg in der eigenen Halle klargemacht haben“, meinte Geis nach Spielende. Nach den ersten Feierlichkeiten in der Halle zog die Truppe weiter nach Braunschweig, wo es erst ein gemeinsames Essen gab, ehe sie es richtig haben krachen lassen. „Das haben wir uns verdient“, sagte Geis.

HG: Zobel, Rokitta – Maack (2), Tirna (2), Nabel (2), Gerloff (4), K. Vahldiek (3), J.-H. Vahldiek (10), Larsen (1), Scheller (1), Bäumler (4), Behrens (1), Schöl (3).

Sportfreunde Söhre – HSV Warberg/Lelm II 43:24 (19:11).

Ein ganz dickes Brett hatte die HSV-Reserve in Söhre beim Spitzenreiter zu bohren. Zu Spielbeginn sah es noch gut aus, nach zweieinhalb Minuten führten die Gäste sogar mit 2:0. Es war jedoch auch die letzte Führung der Warberger, denn die Sportfreunde drehten danach richtig auf und gingen mit einer Acht-Tore-Führung in die Halbzeit. Auch nach dem Seitenwechsel gab Söhre den Ton an und sicherte sich so einen ungefährdeten Heimsieg.

HSV II: Kroll – Pissarzyk (2), Ernst (2), Matschulla (8), Feiler (2), Föllmer (1), Müller (5), Karwacki (2), Motzko (2).

wit