Am „Derby-Sonntag“ in der Fußball-Kreisliga lief praktisch alles nach dem Geschmack des Helmstedter SV. Der Tabellenführer selbst gewann das Stadtduell gegen den TSV Germania, während seine ärgsten Verfolger, der FC Schunter und der TSV Danndorf, Federn ließen. Dadurch hat der HSV nun bereits sechs Zähler Vorsprung.

Helmstedter SV – TSV Germania Helmstedt 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Al Jassab (59./FE), 1:1 Mere (68.), 2:1 Osteroth (79.).

Beim Abpfiff fiel HSV-Coach Marco Behse ein Stein vom Herzen. Seine Mannschaft hatte das erwartet schwere Spiel nach einem Rückstand noch umgebogen. „Wir hatten insgesamt zwar etwas mehr vom Spiel, der TSV hat es aber wirklich gut gemacht, hat stark verteidigt und immer wieder gefährliche Nadelstiche gesetzt“, fasste der Trainer der Hausherren zusammen.

Nach einer intensiven, aber chancenarmen ersten Halbzeit brachte Mohammad Al Jassab die Gäste vom Punkt aus in Front. „Wir haben aber Moral bewiesen, in der Folge gedrückt und schnell den Ausgleich erzielt“, schilderte Behse. Inmitten dieser Phase bekam der TSV einen weiteren – aus Behses Sicht fragwürdigen – Strafstoß zugesprochen, ließ diesen aber ungenutzt. Das rächte sich, als HSV-Torjäger Christoph Osteroth sein 23. Saisontor zum 2:1-Endstand erzielte. „Ich denke, dass das Ergebnis in Summe passt und wir genau dieses eine Tor besser waren“, bilanzierte Behse.

TuS Essenrode – FC Schunter 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Schönfelder (28.), 1:1 Dohmes (70.).

„Das war ein echtes Derby“, befand Essenrodes Trainer Stefan Korngiebel angesichts dessen, was das Lehrsche Gemeindeduell geboten hatte. „Es war intensiv, es ging ein bisschen drunter und drüber. Fußballerisch war es kein Leckerbissen, aber es ging auf dem Platz schon giftig zu.“ Im ersten Durchgang war der FC das etwas bessere Team und lag folgerichtig durch den Treffer von Maverick Schönfelder zur Pause in Führung.

Hier klärt Yannick Dohmes (Zweiter von rechts) im eigenen Strafraum, in der 70. Minute traf er dann für Essenrode zum 1:1-Endstand gegen Schunter (in Blau). © regios24 | Darius Simka

Korngiebel nahm personelle und taktische Wechsel vor, die sich positiv auswirkten. Yannick Dohmes belohnte schließlich die Bemühungen der Essenroder mit dem 1:1. Danach, so Korngiebel, „wurde auf jeder Seite noch ein Treffer aberkannt. Ich finde, dass wir uns das Unentschieden aufgrund der zweiten Halbzeit verdient haben. Ich bin absolut zufrieden.“ Und das Wichtigste: Nach all dem Kampf während der 90 Minuten saßen beide Teams anschließend bei zwei, drei Kaltgetränken wieder zusammen.

MTV Frellstedt – TSV Danndorf 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Jannes Fischer (8.), 1:1 J. Miersch (44.), 2:1 N. Miersch (65./FE), 3:1 J. Miersch (71.), 3:2 Stendel (77.).

Der Sportplatz am Bahndamm wird nicht mehr zur Lieblingsdestination der Danndorfer. In der vergangenen Saison erlosch die letzte Hoffnung des TSV, der FSV Schöningen II im Titelrennen noch gefährlich zu werden, durch ein 5:5 in Frellstedt. Nun wuchs Danndorfs Rückstand auf den HSV durch die 2:3-Niederlage auf sieben Punkte an.

„Wir hatten die Anfangsphase im Griff, dann unterlief uns hinten aber ein Abstimmungsfehler, durch den Danndorf in Führung ging“, berichtete Stefan Köhn, Frellstedts Trainer. Seine Elf sei über weite Strecken „spielerisch besser“ gewesen, „es war aber wichtig, dass wir den Ausgleich noch vor der Pause erzielen konnten“, so Köhn. Im zweiten Abschnitt brachten Noa Miersch per Foulelfmeter sowie Joschua Miersch mit einem Schuss aus 17 Metern den MTV auf die Siegerstraße. „Zum Ende hin hat Danndorf noch mal richtig gedrückt“, räumte Köhn ein. Mehr als der Anschlusstreffer durch einen Abstauber von Stephan Stendel gelang den Gästen jedoch nicht mehr.

FC Vatan Spor Königslutter – SG Rottorf/Viktoria Königlsutter 1:6 (1:3). Tore: 1:0 Keskin (6.), 1:1 Hoppe (12.), 1:2 Scholz (25.), 1:3 Hoppe (36.), 1:4 Schwesig (47.), 1:5 Ebeling (63.), 1:6 Klopschar (82.).

Nach dem klaren Sieg im Stadtduell sollte die SG mit dem Abstieg nichts mehr zu tun bekommen. Den besseren Start hatten allerdings die Platzherren erwischt, die kurzfristig auf ihren Stammkeeper verzichten mussten. „Unsere ersten 20 Minuten waren noch gut, dann hat man aber schnell gemerkt, dass wir nicht die nötige Kraft hatten, um dauerhaft gegenzuhalten“, konstatierte Vatans Coach Denis Kartal.

Spätestens mit dem 1:4 kurz nach Wiederbeginn war die Vorentscheidung gefallen. „Wir haben es zwar weiter probiert und das Risiko erhöht, wurden dadurch aber auch noch einige Male ausgekontert. Letztlich war es ein verdienter Sieg der SG“, sagte Kartal.

Außerdem spielten:

SG Esbeck/TVB Schöningen – FC Nordkreis 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Schmidt (45.+1).

SG Sundern – SV Lauingen Bornum II 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Gottscholl (38.), 0:2 Schnur (45.), 1:2 Wegener (79.).