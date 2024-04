Helmstedt. Der TSV bezwingt den Spitzenreiter STV Holzland mit 4:1 und verhindert so eine Vorentscheidung im Kampf um die vorderen Plätze.

Der STV Holzland hätte die Tür in Richtung Kreisliga-Aufstieg ganz weit aufreißen können, doch der TSV Barmke spuckte dem Tabellenführer in die Suppe. Im Spitzenspiel der 1. Fußball-Kreisklasse bezwangen die Barmker den Ligaprimus mit 4:1, wodurch es noch einmal richtig spannend im Aufstiegsrennen wird.

TSV Barmke – STV Holzand 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Bodtke (30.), 1:1 Dornfeld (64.), 2:1 Schulze (79.), 3:1 Merz (84.), 4:1 Schulze (90.+4).

„Das war ein gutes Spiel von uns“, freute sich TSV-Coach Rudi Sorge. „Wir waren körperlich sehr präsent und hatten viele Chancen. Holzland hätte sich bei vier, fünf Gegentoren zur Pause nicht beschweren dürfen.“ Doch der TSV nutzte seine Chancen nicht und kassierte nach etwas mehr als einer Stunde den Ausgleich. „Da hatten wir eine Schwächephase von 15, 20 Minuten. Danach war es ein Spiel auf Messers Schneide.“ Die Hausherren bewiesen jedoch den längeren Atem und trafen spät gleich dreifach.

Holzlands Trainer Eberhard Ohse sprach nach Spielende von einem verdienten Sieg der Barmker, „der am Ende aber um eins, zwei Tore zu hoch ausgefallen ist“, meinte er. „Wir hatten leider große personelle Probleme, waren nur mit zwölf Mann da. Barmke hat es gut gemacht, war die bessere Mannschaft. Aber es ist alles in Ordnung, wir sind immer noch Erster und haben alles in der eigenen Hand.“

FC Heeseberg II – TSV Danndorf II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Eigentor Germer (42,), 1:1 Wilde (59.), 2:1 Kote (86.).

FSV Schöningen III – FC Schunter II 0:0. Tore: Fehlanzeige.

MTV Sunstedt – SG Lapautal 10:1 (1:1). Tore: 0:1 Behrens (2.), 1:1 Lunkewitz (18.), 2:1 Eckhardt (47.), 3:1, 4:1 Schulz (53., 53.), 5:1 Günther (58.), 6:1 Hochhalter (70.), 7:1 Lunkewitz (81.), 8:1, 9:1 Schulz (85., 87.), 10:1 Kresin (90.).

Meinkoter SV – SpVg Süpplingen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Clausing (15.), 1:1 Sali (55.), 2:1 Lindemann (85.), 3:1 Müller (88.).

TuS Beienrode – SG Offleben/Büddenstedt 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Demitz (48.), 0:2 Wunderling (57.), 1:2, 2:2 Fabig (78., 90.).