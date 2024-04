Lauingen. Der von personellen Problemen geplagten SV geht in der zweiten Hälfte gegen den TSV Germania die Luft aus.

Allzu viel hatten sich die Bezirksliga-Fußballer der SV Lauingen Bornum vor ihrem Gastspiel beim bisherigen Tabellendritten TSV Germania Lamme ohnehin nicht ausgerechnet. Dementsprechend fiel die Enttäuschung nach der 0:4 (0:1)-Niederlage beim Aufstiegsanwärter auch überschaubar aus.

Mit nur 13 Spielern, darunter Co-Trainer Julian Haase im Tor und Cheftrainer Marcel Schoolmann auf der Bank, trat „LaBo“ in Lamme an. In der ersten Hälfte zeigten die Gäste dennoch eine ansprechende Leistung. „Wir sind einige Male ordentlich nach vorne gekommen, im letzten Spieldrittel haben wir uns dann aber leider keine gefährlichen Torchancen erspielt“, beschrieb Haase. Die Germanen auf der anderen Seite erspielten sich einige Gelegenheiten, von denen Max Schächtel eine in der 13. Minute nutzte. Bis zum Seitenwechsel blieben weitere Treffer allerdings aus.

Die SV musste in der Pause gleich doppelt wechseln, Schoolmann und der angeschlagene Lennart Kammel kamen rein. Keine zwei Minuten waren gespielt, da erhöhten die Hausherren auf 2:0, ehe sie eine Viertelstunde später gar auf 3:0 stellten. „Damit war der Stöpsel bei uns gezogen“, meinte Haase. „Für uns war es ein reiner Abnutzungskampf, wir hatten Lamme nichts mehr entgegenzusetzen.“ Der TSV erhöhte in Minute 78 auf 4:0 und schaukelte die Führung anschließend souverän ins Ziel. Für die SV war es bereits das sechste Spiel in Folge ohne Sieg.

Tore: 1.0 Schächtel (13.), 2:0 Fisnik Kajolli (47.), 3:0 Eggers (63.), 4:0 Schächtel (78.).

wit