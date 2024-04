Barmke. Die TSV-Fußballerinnen strahlen zu wenig Offensivgefahr aus und unterliegen beim stark aufspielenden Tabellendritten ATS Buntentor.

Ein Anlass, in Panik zu verfallen, ist es noch nicht. Nach ihrer 0:2 (0:1)-Niederlage beim ATS Buntentor und den Punktgewinnen zweier Abstiegskandidaten am Sonntag haben die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke aber nur noch acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Im Bremer Stadtteil traf das TSV-Team auf einen Gegner, „der überragend auftrat. Buntentor war schnell, dynamisch und hat mit 100 Prozent Überzeugung agiert“, attestierte Barmkes Trainerin Mandy Heidemann mit Blick auf den Gegner. Bei ihrer Mannschaft setzte sich indes der Eindruck von der 1:3-Heimniederlage gegen Holstein Kiel vor zwei Wochen fort. „Wir waren vom Kopf her oft etwas zu langsam und in den Zweikämpfen immer einen Schritt zu spät“, berichtete Heidemann.

Buntentor macht mächtig Druck, Barmke reagiert nur

Die Folge: Die Gastgeberinnen drängten den TSV tief in dessen Hälfte und kamen zu reichlich Abschlüssen. „Wir mussten extrem viel im und um den eigenen Sechzehner arbeiten“, unterstrich Barmkes Trainerin. Letztlich war es – zum wiederholten Male in diesem Jahr – ein Eckball, durch den ihr Team ins Hintertreffen geriet. Alina Böttjer wurde am zweiten Pfosten sträflich frei gelassen und konnte die Kugel locker mit der Innenseite über die Linie drücken (35. Minute).

Zu diesem Zeitpunkt hätte sich der Spielstand aber durchaus schon höher gestalten können. Aber mal zielten die Bremerinnen nicht genau genug, mal war TSV-Torhüterin Jana Tauer zur Stelle, „und zweimal konnten wir den Ball praktisch noch auf der Linie klären“, so Heidemann.

Auch Barmkes zweiter Gegentreffer entsteht aus einem ruhenden Ball

Auch nach dem Seitenwechsel agierte Buntentor insgesamt entschlossener und profitierte zudem von Barmker Fehlern. Nach einer Freistoßflanke klärte der TSV den Ball zu kurz, wieder war Böttjer zur Stelle (56.) – das 2:0. „Wir hatten auch etwas Pech mit einigen Schiedsrichterentscheidungen“, sagte Heidemann. So sei etwa bei einem Ballgewinn, der ihrem Team eine große Chance eröffnet hätte, für sie unverständlicherweise ein Foul gepfiffen worden. Barmke kam zwar nun zu einigen Abschlüssen – aber kaum zu zwingenden. Die beste Chance hatte schließlich Ziska Völker, die auf ATS-Tor zusteuerte, beim Abschluss aber noch von einer hinterhereilenden Verteidigerin bedrängt wurde. Der Ball verfehlte das Tor um Zentimeter.

„Ganz klar: Buntentors Sieg geht völlig in Ordnung. Wir haben leider wieder nicht das gezeigt, was wir eigentlich können“, bilanzierte Heidemann. Durch Kiels 3:1-Erfolg über den TuS Büppel und den völlig überraschenden Punktgewinn des FC Jesteburg-Bendestorf bei Hannover 96 (2:2) schmolz Barmkes Polster zur Abstiegszone auf acht Zähler.

Tore: 1:0, 2:0 Böttjer (35., 56.).