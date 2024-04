Jerxheim. Die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg steigern sich gegen den Aufsteiger TSV RW Schwicheldt nach der Pause und gewinnen 4:1.

Ihrer Favoritenrolle wurden die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg zwar nur in den zweiten 45 Minuten gerecht, das reichte im Heimspiel gegen den TSV RW Schwicheldt jedoch, um nach einem 1:1-Pausenstand letztendlich noch mit 4:1 zu gewinnen.

Vor der Partie hatte Coach Michael Veith angekündigt, einige personelle Umstellungen vorzunehmen, um auch mal anderen Jungs Spielpraxis zu geben. Und er hielt Wort: Im Vergleich zum 3:0-Sieg am Ostermontag gegen die SV Lauingen Bornum stellte Veith auf insgesamt neun Positionen um. Entsprechend schwer tat sich seine Elf in der Anfangsphase gegen den abstiegsbedrohten Gast, der in den ersten zehn Minuten sogar mehr vom Spiel hatte, ohne aber wirklich gefährlich zu werden.

Nach den Startschwierigkeiten kam der FCH besser in die Partie und drückte ihr seinen Stempel auf. In der 18. Minute erkämpfte sich Patrick Boltz den Ball an der Mittellinie und schickte Florian Naumann auf die Reise. Dessen Hereingabe nutzte Andre Harmel zum 1:0. Alexander Schrader hatte dann nach Flanke von Paul Scholz die Chance zum 2:0, doch sein Kopfball flog über den Kasten.

Bis kurz vor der Pause blieben weitere gute Möglichkeiten auf beiden Seiten aus, es war ein eher zerfahrenes Spiel. In der Nachspielzeit bekamen die Gäste einen Freistoß zugesprochen, nachdem Nico Böhm seinen Gegner an der linken Strafraumkante zu Fall gebracht hatte. Schwicheldts Torjäger Onur Bacaksiz legte sich die Kugel zurecht und überraschte FC-Keeper Hannes Benda mit einer Bogenlampe zum 1:1-Pausenstand.

FCH dreht nach der Pause auf

Wirklich geschockt wirkten die Heeseberger jedoch nicht, in Durchgang 2 diktierten sie das Spiel und belohnten sich schnell: Julian Hieske verlängerte einen Einwurf per Kopf zu Schrader, der das Leder unter die Latte wuchtete – das 2:1 (51.). In der Schlussphase machte die Veith-Elf dann alles klar. Erst erzielte Jens-Olaf Rick das 3:1 nach Vorarbeit von Felix Maushake (84.), dann setzte Fabian Romeike mit seinem Treffer zum 4:1 in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. „Wir haben uns am Anfang schwergetan, dann aber hatten wir Schwicheldt im Griff und haben verdient gewonnen“, resümierte Veith.

Tore: 1:0 Harmel (18.), 1:1 Bacaksiz (45.+1), 2:1 Schrader (51.), 3:1 Rick (84.), 4:1 Romeike (90+2).