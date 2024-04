Helmstedt. Zwei Tage nach dem Sieg des FC Heeseberg II über Schöningen III muss das Spiel beim FC Schunter II nach 70 Minuten abgebrochen werden.

Der Spitzenreiter präsentiert sich in Topform: Der STV Holzland baute seinen Vorsprung auf die Konkurrenz durch den 8:0-Sieg in Süpplingen weiter aus. Im Blickpunkt stand aber eine ganz andere Partie: Das Duell zwischen dem FC Schunter II und dem FC Heeseberg II wurde nämlich nach 70 Minuten abgebrochen.

Die Spiele vom Karsamstag:

SpVg Süpplingen – STV Holzland 0:8 (0:3). Tore: 0:1 Vogel (24.), 0:2 Müller (31.), 0:3 Weigert (41.), 0.4 Matschewski (49.), 0:5 Müller (53.), 0:6 Vogel (75.), 0:7 Müller (82.), 0:8 Pries (83.).

Zwei Tage vor dem Pokal-Fight gegen den Helmstedter SV (0:4) schoss sich der STV gegen Süpplingen so richtig warm. „Da hat bei uns wirklich alles gepasst, wir waren das klar dominante Team und haben Süpplingen von Anfang an unser Spiel aufgedrückt“, freute sich STV-Coach Eberhard Ohse. „Das Ergebnis geht in der Höhe in Ordnung.“

FC Heeseberg II – FSV Schöningen III 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Behse (30.), 2:0 Meyer (34.), 3:0 Heiland (77.).

„Es lief wirklich super für uns, unser Sieg war absolut verdient“, berichtete der zufriedene FC-Teamchef Jan Achilles. „Im gesamten Spiel haben wir vielleicht zwei Chancen zugelassen.“

FC Schunter II – Meinkoter SV 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Boukerma (6.), 2:0 Krähe (18.), 2:1, 2:2 Müller (41., 62.).

TuS Beienrode – FC Nordkreis II 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Melvin (4.), 2:0 Perlick (28.), 2:1 Fischer (33.).

TSV Danndorf II – SG Offleben/Büddenstedt 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Die Spiele vom Ostermontag:

FC Schunter II – FC Heeseberg II abgebrochen. Die Partie wurde nach rund 70 Minuten beim Stand von 3:1 für die Gastgeber abgebrochen. Diese waren von der Entscheidung des Schiedsrichters alles andere als begeistert. „Wir hätten gerne weitergespielt, der Gegner wollte abbrechen. Der Schiri war der Meinung, dass es nicht mehr möglich war weiterzuspielen“, schilderte Schunters Trainer Max Kutscher. Daraufhin gab es laut Kutscher „noch wilde Diskussionen“, doch der Schiedsrichter blieb bei seiner Entscheidung. Auch Heesebergs Coach Jan Achilles ärgerte sich, jedoch nicht über den Spielabbruch als solchen. „Schunter und wir haben uns im Vorfeld auf eine Spielverlegung geeinigt, hatten sogar einen neuen Termin ausgemacht. Aber der Antrag wurde vom NFV-Kreis abgelehnt. So eine Entscheidung sollte man mal kritisch hinterfragen. Im Endeffekt hätte die Partie gar nicht angepfiffen werden dürfen, der Platz war nicht bespielbar.“ Max Kutscher pflichtete ihm bei: „Die Gesamtkonstellation ist einfach beschissen. Es wäre schön, wenn die Staffelleiter mal auf die Trainer, die einfach näher an den Mannschaften und Plätzen dran sind, hören würden.“

FSV Schöningen III – TSV Grasleben 6:1 (1:0). Tore: 1:0, 2.0 Nuraj (42., 53.), 3:0 Cullmann (57.), 4:0, 5:0 Nuraj (64., 84.), 5:1 Weidner (86.), 6:1 Adam (90.).