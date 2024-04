Schöningen. Die A-Jugend-Fußballer der JSG Schöningen bleiben nach der 0:5-Niederlage gegen den JFV 37 Göttingen Letzter in der Landesliga.

Den Sprung ans rettende Ufer vorerst verpasst, stattdessen die nächste Schlappe erlitten: Die U19 der JSG Schöningen bleibt nach der 0:5 (0:4)-Niederlage gegen den JFV 37 Göttingen auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Landesliga.

Wie bereits in den vergangenen Spielen plagten die Elmstädter personelle Probleme. „Wir hatten zwei angeschlagene Spieler dabei und unser Ersatztorwart musste als Feldspieler ran“, beschrieb JSG-Coach Marvin Rauhut die prekäre Lage. Die Spieler, die auf dem Feld standen, zeigten laut Rauhut dennoch einen ordentlichen Auftritt. „Wir hätten auch zwei, drei Tore schießen können. Aber wir haben unsere Chancen einfach nicht genutzt.“

Die ungenutzten Tormöglichkeiten wurden schnell bestraft, in der 25. Minute gingen die Gäste aus Göttingen in Führung. Bis zum Seitenwechsel legte der bisherige Tabellendritte drei weitere Treffer nach. Im Anschluss hatten die Schöninger schlichtweg nicht mehr die Kraft, um dem JFV gefährlich zu werden, so dass es am Ende 0:5 hieß.

„Wir haben die Niederlage schnell abgehakt und schauen jetzt schon auf das nächste Spiel. Das wird nämlich extrem wichtig“, weiß Rauhut. Am Samstag (12.30 Uhr) geht es zur JSG SCU Salzgitter, die nur zwei Punkte mehr als die Schöninger auf dem Konto hat und gerade so über dem Strich steht. „Zum ersten Mal in diesem Jahr geht es gegen einen direkten Konkurrenten. Da müssen wir die Punkte holen“, fordert Rauhut von seinem Team. „Wir freuen uns schon auf dieses Spiel.“

Tore: 0:1, 0:2 Nekuienia (25., 34.), 0:3 Semmelroggen (36.), 0:4 Nekuienia (44.), 0:5 Behrendt (81.).

wit