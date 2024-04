Helmstedt. Sonja Hack sichert sich in Berlin zwei Titel sowie zwei weitere Medaillen. Pascal von Berkel schwimmt zweimal aufs Treppchen.

Die Masters-Schwimmer des Helmstedter SV feierten einmal mehr tolle Erfolge – diesmal bei den norddeutschen Meisterschaften in Berlin. Hier zeigten sich Sonja Hack und Pascal von Berkel in bestechender Form, was ihnen insgesamt sechs Medaillen, darunter zwei goldene, bescherte.

Die Masters-Wettkämpfe waren quantitativ mit knapp 700 Starterinnen und Startern, aber auch qualitativ stark besetzt. Sonja Hack und Pascal von Berkel wussten also, dass sie ihr volles Potenzial ausschöpfen mussten, wollten sie bei der Vergabe der Titel und Treppchenplätze vorne mitmischen. Und genau das gelang ihnen. Die Schützlinge des Trainergespanns Sigrid Koch und Ralf Zachmann waren bestens vorbereitet und schlugen bei all ihren Starts mit Bestzeiten an.

Pascal von Berkel schwamm in seiner Paradedisziplin, dem Rückenschwimmen, zu zwei Podiumsplätzen in seiner Altersklasse. Über die 100 Meter schlug er nach 1:25,50 Minuten an und sicherte sich damit Platz 3, die doppelte Distanz meisterte er in 3:01,22 min, was mit Silber belohnt wurde. Auch in den Freistildisziplinen konnte der Helmstedter seine bisherigen persönlichen Bestzeiten revidieren.

Sonja Hack ging viermal an den Start – und verbuchte ebenso viele Treppchenplätze. Die HSV-Schwimmerin dominierte nahezu alle Brust-Distanzen und holte sich den Titel über die 100 (1:27,72 min) und 200 Meter (3:12,22 min). Darüber hinaus schwamm Hack in ihrer Altersklasse zur Silbermedaille über 50 m (38,52 Sekunden) sowie zu Bronze über die 200 m Lagen (3:04,27 min).

Die Athleten selbst, ihre Trainer, aber auch die gesamte Schwimmabteilung des HSV zeigte sich angesichts dieser Leistungen und Erfolge stolz.

r.