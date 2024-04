Fabian Romeike (vorne, in Blau) und der FC Heeseberg vergoldeten nach dem 4:0 in Vöhrum am Samstag ihr Osterwochenende durch den 3:0-Erfolg über Lauingen Bornum (in Rot-Weiß) am Montag. © regios24 | Hans-Jürgen Trommler