Barmke. Die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV müssen sich beim SV Wendessen II mit 1:2 geschlagen geben, trotzdem haben sie die beste Ausgangslage.

Den Abschluss der Vorrunde haben sich die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Barmke II anders vorgestellt: Beim SV Wendessen II erwischte die Elf von Trainerin Olivia Sychta nämlich keinen guten Tag und musste eine 1:2 (0:0)-Niederlage hinnehmen.

„Wir sind nicht wirklich gut in die Partie gekommen“, fand Sychta. Zwar stand die Abwehr sicher, doch wirkliche Torgefahr strahlte der TSV in den ersten 45 Minuten kaum aus. So ging es torlos in die Kabinen. „Wir haben uns in der Pause vorgenommen, offensiver und mutiger zu spielen.“ Gesagt, getan: Barmke war nun die überlegene Mannschaft, erspielte sich einige Torchancen – doch sie blieben allesamt ungenutzt. Das sollte sich rächen, denn nach einer knappen Stunde lief der TSV in einen Konter und musste das 0:1 hinnehmen.

Barmke kassiert unglückliches 1:2

„Der Rückstand hat uns aber nicht umgehauen, wir haben weiter mutig nach vorne gespielt“, beschrieb Sychta. Zehn Minuten nach dem 0:1 belohnte sich ihr Team dann auch, Lina Jackwerth glich aus. Am Ende wurde es aber doch nichts mit dem Punktgewinn, denn der SVW ging auf kuriose Weise erneut in Führung: Bei einem Klärungsversuch prallte der Ball vom Rücken einer Wendesser Angreiferin ab und landete direkt im Tor. „Danach haben wir zwar Chancen auf den erneuten Ausgleich, nutzen sie aber wieder nicht. Es ist ärgerlich, wir hätten den Punkt verdient gehabt und wären damit auch zufrieden gewesen“, sagte Sychta, die ihrer Mannschaft aufgrund zahlreicher Ausfälle jedoch keinen Vorwurf machen wollte.

Trotz der Niederlage beendeten die Barmkerinnen die Vorrunde auf dem ersten Tabellenplatz. Jedoch verpassten sie es auch, sich eine noch bessere Ausgangslage für die Aufstiegsrunde, die in gut zweieinhalb Wochen beginnt, zu verschaffen. Denn die bisherigen Ergebnisse gegen alle Mannschaften aus den Top 7 werden mitgenommen. Das bedeutet, dass der TSV mit insgesamt zwölf Punkten in die Aufstiegsrunde gehen wird.

Tore: 1:0 Fricke (60.), 1:1 Jackwerth (70.), 2:1 Schrader (80.).

wit