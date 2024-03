Helmstedt. Bei der Bohle-Bezirksmeisterschaft räumen die Talente des KSV Helmstedt zahlreiche Titel ab. Anfang April steigen die Landeswettkämpfe.

Viel Quantität, aber auch jede Menge Qualität: Der Kegelsportverein (KSV) Helmstedt war bei der Bohle-Bezirksmeisterschaft der Jugend in Peine nicht nur der teilnehmerstärkste Verein, er sahnte auch die meisten Titel ab. „Das ist der Lohn für die tolle Jugendarbeit“, freute sich KSV-Sportwart Rüdiger Strich.

Mit 16 Jungen und Mädchen fuhr der KSV zu den Bezirkswettkämpfen, den Anfang machten die Mädchen in der U10. Dabei war die Helmstedterin Mara Schmidt nicht zu schlagen, sie landete mit 381 Holz auf dem ersten Platz. Zwar nicht über einen Titel, dafür aber über eine Treppchenplatzierung freuen durfte sich ihr Vereinskamerad Daniel Braune (M10). Mit 386 Holz sicherte er sich die Bronzemedaille. Ben Keeling landete auf dem vierten Rang.

Noch erfolgreicher ging es aus Helmstedter Sicht in den älteren Altersklassen weiter: Leonie Kirchner (W14, Anfänger) sorgte mit einem Ergebnis von 573 Holz für den zweiten KSV-Titel bei der Bezirksmeisterschaft. Der nächste erste Platz ließ nicht lange auf sich warten, in der M14 der Anfänger überzeugte Wiko Saalfrank mit 676 Holz. „Vor einem halben Jahr wusste er noch kaum, was Kegeln ist“, meinte Sportwart Strich. „Er ist durch eine Schul-AG, die wir betreuen, darauf aufmerksam geworden. Und er macht sich bisher richtig gut.“ Mit Adis Hajdarpasic (550) und Theo Bieber landeten zwei weitere Helmstedter auf dem Treppchen.

KSV gewinnt gleich zwei Mannschaftswertungen

Bei der M14 blieb dem KSV der Titel zwar verwehr, doch direkt dahinter reihte sich ein Quartett ein. Anton Holze (735), Tayler Keipert (703), Damien Keipert (659) und Niklas Heim (659) landeten auf den Plätzen 2 bis 5. Obendrein ging die Mannschaftswertung an die Helmstedter.

Fest in Helmstedter Händen war die W18-Konkurrenz: Top-Talent Mira Kraul feierte mit 877 Holz die Meisterschaft. Sophie Dudek (856) sicherte sich knapp Silber vor ihrer Teamkollegin Svea Jünemann (854). Vanessa Dudek wurde zudem Vierte (804). Logischerweise ging auch die Mannschaftswertung an den KSV. Für einen gelungenen Turnierabschluss sorgte Paul Strich in der M18. Er kam auf gute 841 Holz und sicherte sich damit Silber.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Abschneiden“, freute sich Rüdiger Strich nach der gelungenen Bezirksmeisterschaft. „Wir hatten dank der guten Jugendarbeit einen starken Zuwachs zu verzeichnen, es läuft derzeit wirklich top.“ Alle Helmstedter Teilnehmer, bis auf die Anfänger, haben sich für die Landesmeisterschaft am 6. und 7. April in Winsen qualifiziert.

