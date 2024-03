Helmstedt. In der 1. Fußball-Kreisklasse kommt der Spitzenreiter STV Holzland nicht über ein 3:3 hinaus. Auch Sunstedt lässt zwei Punkte liegen.

Das Spitzenduo lässt Federn: Sowohl Tabellenführer STV Holzland (3:3 gegen Beienrode) als auch der Zweite MTV Sunstedt (1:1 gegen Nordkreis II) mussten sich mit einem Zähler begnügen. Gänzlich ohne etwas Zählbares blieb derweil die SG Offleben/Büddenstedt. Das Schlusslicht musste sich der FSV Schöningen III mit 0:3 geschlagen geben.

SG Offleben/Büddenstedt – FSV Schöningen III 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Quinque (39.), 0:2 Cullmann (45.+1), 1:2 Quinque (78.).

Diese Niederlage schmerzt gleich doppelt: Die SG verpasste es nicht nur, die Abstiegsränge vorerst zu verlassen, sie machte einen Konkurrenten im Abstiegskampf gleichzeitig noch stärker und musste mit ansehen, wie die Schöninger bis auf Platz 9 kletterten. „Wir haben den schlechtmöglichsten Tag erwischt“, fand Offlebens Trainer Florian Achilles. Seine Mannen fanden zu keinem Zeitpunkt ins Spiel, liefen der Musik meist nur hinterher. „Wir haben einfach nicht das abgerufen, was wir eigentlich können.“ Dabei bemängelte Achilles nicht nur die spielerische Leistung, „es hat uns auch die richtige Einstellung gefehlt. Jeder sollte nach diesem Spiel einiges überdenken.“ Das einzig Positive an diesem Spieltag war für die SG, dass die anderen Konkurrenten im Abstiegskampf ebenfalls Niederlagen kassierten – die Nichtabstiegsplätze sind weiter nur zwei Punkte entfernt.

STV Holzland – TuS Beienrode 3:3 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Kremling (12., 31.), 2:1 Melvin (39./FE), 3:1 Giesecke (54.), 3:2 Grobe (64.), 3:3 Untermann (76.). Gelb-Rot: Kremling (72., STV).

Die Siegesserie des STV, sie ist gerissen! Nach zuvor zehn „Dreiern“ in Folge musste sich der Tabellenführer gegen Aufsteiger Beienrode mit einem 3:3 zufriedengeben. „Wir können mit dem Unentschieden leben. Am Ende müssen wir sogar froh sein, dass es beim 3:3 geblieben ist“, gestand Holzlands Coach Eberhard Ohse. Dabei hatte sein Team den besseren Start in die Partie erwischt, Markus Kremling brachte die Holzländer mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. „Der Strafstoß, mit dem Beienrode dann den Anschlusstreffer erzielt hat, wirkte wie ein Bruch in unserem Spiel“, meinte Ohse. „Danach lief es einfach nicht mehr so gut und Beienrode hat sich den Punkt verdient.“

Die weiteren Spiele:

FC Schunter II – SG Lapautal 8:1 (3:1). Tore: 1:0 Krähe (18.), 1:1 Behrens (29.), 2:1 Lukanowski (31.), 3:1 Hage (36.), 4:1 Waldmann (63.), 5:1 Witte (67.), 6:1 Krähe (75.), 7:1 Kolars (84.), 8:1 Lukanowski (87.).

MTV Sunstedt – FC Nordkreis II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor Stenzel (39.), 1:1 Gutsche (55.).

TSV Grasleben – FC Heeseberg II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Meyer (73.), 0:2 Germer (80.).

TSV Danndorf II – Meinkoter SV 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Mazurek (35.), 1:1 Köbsel (38.), 2:1 Jesser (48.).