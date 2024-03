Helmstedt. Nach zwei 0:1-Niederlagen gewinnt der FCN nun gegen die SG Sundern erstmals unter Interimstrainer Steffen Winter – natürlich mit 1:0.

Ein Novum in dieser Saison: Zehn Mannschaften der Fußball-Kreisliga waren am Sonntag im Einsatz, lediglich vier von ihnen durften dabei einen oder mehrere Treffer bejubeln – derart viele „Zu-null-Ergebnisse“ hatte es in der laufenden Spielzeit noch nicht gegeben. Einen wichtigen Sieg fuhr der FC Nordkreis ein, der sich mit dem 1:0 über die SG Sundern die vielleicht schon vorentscheidende Luft zum einzigen Abstiegsrang verschaffte, weil Schlusslicht Türk Gücü Helmstedt II mit 0:6 gegen Essenrode verlor.

Nordkreis beendet mehr als sechsmonatige Durststrecke

FC Nordkreis – SG Sundern 1:0 (0:0). Tor: 1:0 F. Krol (69.).

Aufatmen beim FCN: Seit über einem halben Jahr (!) hatten die Gastgeber keinen „Dreier“ mehr eingefahren. Am 17. September 2023 holte Nordkreis seinen dritten Saisonsieg – Gegner damals: die SG Sundern (3:2). Seither gab es in acht Ligapartien lediglich drei Unentschieden und fünf Niederlagen, zuletzt jeweils mit 0:1 gegen den FC Vatan Spor und den Helmstedter SV.

„Jetzt haben sich die Jungs aber endlich für die harte Arbeit der vergangenen Wochen belohnt. Sie haben als Kollektiv gut gearbeitet und Sundern nicht über Kombinationen ins letzte Drittel kommen lassen“, erklärte FC-Coach Steffen Winter. Die Partie sei erwartungsgemäß „von Kampf und Willen geprägt“ gewesen, führte er weiter aus. „Und wir hatten eben ein kleines bisschen mehr Willen.“

Seine Mannschaft hätte „zur Pause durchaus schon mit 2:0 führen können“. Es dauerte aber bis zur 69. Minute, ehe sich Finn Krol nach einem Ballgewinn vor dem gegnerischen Sechzehner gut behauptete und das goldene Tor markierte. „Es war ein verdienter, vor allem aber ein ganz wichtiger Sieg für uns“, hielt Winter mit Blick auf die nunmehr zwölf Punkte Abstand zum einzigen Abstiegsrang fest.

FC Schunter – SG Esbeck/TVB Schöningen 8:0 (3:0). Tore: 1:0 Winter (27.), 2:0 Koulibaly (31.), 3:0 Winter (40.), 4:0, 5:0 Schönfelder (46., 56.), 6:0 Winter (71.), 7:0 Werzner (81.), 8:0 Winter (82.).

Mit einem Kantersieg reagierte Aufstiegsaspirant Schunter auf den jüngsten Rückschlag (0:1 bei der SG Sundern) und schob sich am spielfreien TSV Danndorf vorbei wieder auf den zweiten Rang – einen Punkt hinter dem Helmstedter SV, dessen Spiel bei der SV Lauingen Bornum II ausfiel. „8:0 liest sich gut, es hätte aber noch deutlich höher ausfallen können. Wir werden das Ergebnis nicht überbewerten“, kommentierte FC-Trainer Julien Wossmann die Partie gegen „arg überforderte“ Esbecker.

Als seine Mannschaft nach einer knappen halben Stunde durch den am Ende Vierfach-Torschützen Marvin Winter endlich das 1:0 erzielte, „hätte es eigentlich schon 5:0 stehen müssen. Wir haben es aber geschafft, selbst einen Ball, der fast schon auf der Linie lag, noch am Tor vorbeizuschieben“, beschrieb Wossmann den Chancenwucher seiner Elf in der Anfangsphase. Nach dem Knotenlöser lief es besser. Den Rest der Partie fasste Schunters Übungsleiter so zusammen: „Wir hatten 90 Prozent Ballbesitz und dann auch viele sehr gut vorgetragene Angriffe dabei. Insgesamt bin ich zufrieden.“

TSV Germania steigert sich, während beim FC Vatan die Kräfte schwinden

TSV Germania Helmstedt – FC Vatan Spor Königslutter 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Schliephake (60.).

Ein glücklicher Torerfolg bescherte den Gastgebern den Arbeitssieg gegen die zuletzt im Aufwind befindlichen Lutteraner. „Vatans Torwart hat einen nicht wirklich gefährlichen Ball abprallen lassen und Clemens Schliephake war da, um abzustauben“, beschrieb Kevin Müller, Co-Trainer des TSV Germania, die entscheidende Szene.

Nach einer „schwachen ersten Halbzeit mit vielen Fehlpässen“, in der jedes Team zwei gute Chancen vergeben hatte, steigerten sich die Hausherren, während den sich in der Fastenzeit befindenden Spielern Vatans nach und nach die Kräfte ausgingen. „Wir hatten das Spiel dann komplett in der Hand, konnten aber die Räume, die sich für uns ergaben, aber nicht nutzen“, erklärte Müller. „Aber kein Vorwurf an die Jungs, unsere Mannschaft hatte heute ein Durchschnittsalter von rund 20,7 Jahren.“

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – MTV Frellstedt 0:0.

Die Gastgeber brachten auch in ihrem dritten Ligaspiel des Jahres noch keinen eigenen Treffer zustande, „dieses Mal stand die Null aber endlich auch mal auf der anderen Seite. Es war ein Unentschieden, mit dem ich gut leben kann“, kommentierte Dustin Thies, Rottorf/Viktorias Coach, das Ergebnis. Ein paar Chancen habe es auf beiden Seiten gegeben, „aber wenig Klares. Nur einmal musste unser Keeper Florian Nagler eine Glanzparade auspacken“, so Thies.

Auch, weil er auf etliche potenzielle Stammkräfte verzichten musste und daher nur eine Wechseloption auf der Bank hatte, während Frellstedt „vier frische Kräfte ohne Qualitätsverlust nachlegen konnte“, sei er mit dem Ausgang des Spiels zufrieden gewesen, schob Thies nach. „Es war eine kämpferisch wirklich gute Leistung meiner Jungs.“

Außerdem spielte:

FC Türk Gücü Helmstedt – TuS Essenrode 0:6 (0:1). Tore: 0:1 Wacker (26.), 0:2 Hampel (50.), 0:3 Neudorf (59.), 0:4 Dürkop (72.), 0:5 Schönberger (76.), 0:6 Hampel (89.).