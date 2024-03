Lauingen. Lauingen Bornum geht beim Tabellenführer baden. Acostas Ole-Mathis Schene schießt die SV mit vier Treffern auf die Verliererstraße.

Das war definitiv ein „Rückfall in alte Gewohnheiten“, wie es Trainer Marcel Schoolmann formulierte. Fußball-Bezirksligist SV Lauingen Bornum ließ ausgerechnet beim Spitzenreiter BSC Acosta die Grundtugenden vermissen und leistete sich zudem wieder zahlreiche Fehler. Die Quittung bekam das Team in Form einer 1:7 (1:6)-Packung.

„Mit hoher Laufbereitschaft und einer intensiven Zweikampfführung kann man auch als Außenseiter einem starken Gegner Probleme bereiten. Wir haben aber beides nicht gezeigt“, wurde Lauingen Bornums Trainer deutlich und legte direkt nach. „Im Gegenteil: Ich glaube nicht, dass Acosta in dieser Saison schon mal so viel Platz zum Schalten und Walten hatte.“ Was seine Mannschaft in der Anfangsphase zeigte, sei schlichtweg nicht bezirksligatauglich gewesen. Gegen andere Teams, so Schoolmann, „wäre es vielleicht nicht so deutlich geworden, gegen das stärkste Team der Liga liegst du dann aber eben auch mal nach 23 Minuten mit 0:4 zurück und das Spiel ist durch.“

Ich bekomme lieber einmal richtig auf die Fresse als fünfmal unglücklich und knapp zu verlieren. Marcel Schoolmann - Trainer der SV Lauingen Bornum, nach der 1:7-Schlappe beim BSC

Die Braunschweiger mussten dabei noch nicht mal spielerisch glänzen. Drei der ersten vier Treffer Acostas, die allesamt auf das Konto von Ole-Mathis Schene gingen, resultierten aus langen Bällen – „und zwei davon nach einfachen Ballverlusten von uns“, ärgerte sich Schoolmann. Bezeichnend: Nachdem Bernd Mittendorf in der 25. Minute das 1:4 für die Gäste erzielt hatte, ließ sich die SV vom Anstoß weg sofort wieder überrumpeltn. Gian-Luca Vergien erhöhte postwendend auf 5:1 für den Favoriten.

Ein weiteres Problem der abstiegsbedrohten Lauinger: „Weil uns der Gegner nicht angelaufen hat, wurden wir schnell zu ungeduldig.“ Und Acosta erwies sich als sehr effizient beim Ausnutzen der so entstehenden Fehler. „Ostern ist zwar erst nächste Woche. Wir haben aber jetzt schon Geschenke an Acosta verteilt“, sagte Schoolmann und versuchte, die derbe Schlappe schnell abzuhaken: „Ich bekomme lieber einmal richtig auf die Fresse als fünfmal unglücklich und knapp zu verlieren.“

Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Schene (5., 7., 20., 23.), 4:1 Mittendorf (25.), 5:1 Vergien (26.), 6:1, 7:1 Preß (34., 65.).