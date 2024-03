Schöningen. Der Fußball-Bezirksligist FSV Schöningen zeigt gegen Vöhrum einen schwachen Auftritt und verpasst es, den letzten Platz zu verlassen.

Die letzten Wochen sorgten bei den Bezirksliga-Fußballern der FSV Schöningen II für Zuversicht, schließlich hatten sie sich im Abstiegskampf zurückgemeldet. Gegen den TSV Arminia Vöhrum wollten sie endlich den letzten Platz verlassen, doch es kam ganz anders. Nach einem über weite Strecken schwachen Auftritt mussten sich die Elmstädter mit 0:4 (0:2) geschlagen geben.

Die Zuschauer sahen einen munteren Beginn, bereits in der 2. Minute hatte Schöningens Christopher Münch das 1:0 auf dem Fuß, doch Vörhums Torhüter Bastian Warmuth konnte den Schuss aus gut 16 Metern aus dem langen Eck fischen. Auch die Gäste gingen es mutig an, nur zwei Minuten nach Münchs vergebener Chance zur Führung hätte es auch auf der Gegenseite klingeln können. Doch FSV-Keeper Philipp Nabel verkürzte den Winkel gegen den heranstürmenden Kilian Timpe gut und verhinderte so den Rückstand.

In der 9. Minute hatten die Elmstädter den Torschrei schon auf den Lippen, als der wieder genesene Gianluca Quast Gästekeeper Warmuth überlupfte, doch ein Verteidiger verhinderte den Einschlag ins Tornetz. Und wie so oft in dieser Saison wurde die FSV für nicht genutzte Möglichkeiten bestraft: Nach einem langen Einwurf klärten die Hausherren nicht energisch genug, Danny Ahrens bedankte sich und schoss den Ball aus der Drehung ins lange Eck – das 0:1 aus Sicht der Schöninger (14.). Und nur wenige Minuten später klingelte es erneut: Vöhrums Timpe ließ auf der linken Seite gleich drei Gegenspieler stehen, zog nach innen und und versenkte den Ball zum 2:0 in die Maschen.

Nach dem Seitenwechsel sah es für kurze Zeit so aus, als würde sich die FSV gegen die drohende Niederlage wehren. Nach einer Hereingabe von Münch verpasste Martin Sening den Anschlusstreffer (49.), doch danach kam nicht mehr viel. Stattdessen legten die Gäste gleich doppelt nach. FSV-Coach Christopher Peine war nach der deutlichen Niederlage enttäuscht und sauer: „So funktioniert es einfach nicht, da erwarte ich im Abstiegskampf mehr“, schimpfte er. „Das war im Vergleich zu den letzten Spielen ein deutlicher Rückschritt. Wir haben nicht den Willen und die Moral gezeigt. Über Ostern müssen wir jetzt sechs Punkte holen, sonst können wir den Klassenerhalt fast schon vergessen.“

Tore: 0:1 Danny Ahrens (13.), 0:2 Kilian Timpe (18.), 0:3 Marvin Janke (61.), 0:4 Mirko Warmbold (67.).