Königslutter. Acht Lutteraner Läuferinnen meistern den 34,7 Kilometer langen Lauf auf der Insel, vier von ihnen erstmals überhaupt eine solche Distanz.

Zum wiederholten Male haben sich die RunAWOs beim Syltlauf mit Bravour geschlagen. Bei der bereits 41. Auflage des Laufs, der über eine Distanz von 34,7 Kilometern von List nach Hörnum führt, waren acht Aktive der Laufgruppe aus Königslutter am Start – und sie alle kamen auch ins Ziel und damit in die Wertung.

Insgesamt meldeten die Organisatoren 1200 Läuferinnen und Läufer, die entweder alleine oder in Staffeln an den Start gingen. Die RunAWOs nahmen sich bei fast perfektem Laufwetter jeweils individuell die volle Distanz vor. Vier von ihnen hatten nie zuvor eine solch lange Strecke bewältigt – so bedeuteten für Karola Kluge (3:26:13 Stunden), Anja Kammel (3:32:23), Gundula Wilke (4:01:02) und Tanja Dinse (4:31:50) die gelaufenen Zeiten zugleich persönliche Streckenrekorde.

Auch Jenny Sluka (3:35:41), Angela Rilke (3:56:06) und Romy Haase (4:06:19) finishten den knapp 35 Kilometer langen Lauf. Schnellste Lutteranerin war Dorit Wellmann, die zum ersten Mal mit den RunAWOs auf Sylt antrat. Sie flog regelrecht über die Strecke und sicherte sich mit ihrer Zeit von 2:37:11 Stunden prompt den Sieg in ihrer Altersklasse. Insgesamt hinterließen die RunAWOs als Gruppe einen starken Eindruck auf der Nordseeinsel.

Begleitet wurde die Gruppe von zwei weiteren Aktiven aus der Region, die ebenfalls mit starken Zeiten glänzen konnten. Silke Greite belegte mit einer Zeit von 3:05:50 Stunden den 5. Platz ihrer Altersklasse, Steffen Gyukin wurde in 2:38:19 Stunden Sechster.

r.