Königslutter. Die große Tanzsportgala findet nach langer Pause am 27. April wieder im Avalon Hotelpark in Königslutter statt.

„Swing & Dance“ kehrt zurück: Die große Tanzsportgala der TSG Königslutter wird am Samstag, 27. April, im Avalon Hotelpark Königshof erstmals seit 2019 wieder ausgerichtet.

„Wie jeder weiß, hat nach 2019 die Corona-Pandemie das gesellschaftliche Leben komplett heruntergefahren. Auch die Tanzsportabteilung war davon betroffen“, erklärt Uwe Müller vom Organisationsteam. Die vereinseigene Breitensportformation hat sich im Verlauf der Pandemie aufgelöst, so fiel auch „Swing & Dance“ in den vergangenen Jahres aus.

Im Frühjahr 2023 setzte sich dann aber ein Team um Müller zusammen, um sich über die Zukunft der Gala zu beraten. Schnell wurde klar, dass es weitergehen soll, auch wenn die TSG keine eigene Formation mehr hat. Nachdem Datum und Location geklärt waren, wurden die Vereine angeschrieben. „Es trudelten schnell die ersten Anmeldungen ein. Alle freuen sich, dass es wieder losgeht“, berichtet Müller, der bereits jetzt einen neuen Anmelderekord verzeichnet. „So viele Formationen hatten wir bisher noch nicht dabei, das zeigt, dass wir mit unserem Konzept genau die Wellenlänge der Tänzer getroffen haben.“

Mit dabei sind nicht nur Tanzsportbegeisterte aus der Region, sondern aus ganz Deutschland, Anmeldungen aus mehreren Bundesländern gingen bereits ein. Wie bereits 2019 wird die Profitänzerin und ehemalige „Let’s Dance“-Gewinnerin Melissa Ortiz-Gomez als Moderatorin dabei sein.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits, erhältlich sind die Tickets bei FotoAsmus in Königslutter oder per Mail unter der Adresse swing&dance2024@tsgk-tanzsport.de. Eine Karte kostet 12 Euro im Vorverkauf und 15 an der Abendkasse. Neben der eigentlichen Gala will die Lutteraner Tanzsportabteilung noch ihr Jubiläum nachfeiern. 2023 bestand die Sparte seit 25 Jahren, „aber da war die Zeit einfach noch nicht reif für eine große Feier“, betont Müller. Nun steht der großen Gala aber nichts mehr im Weg.

r.