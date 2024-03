Helmstedt. Damit schütteln die Barmker den TSV II im Aufstiegsrennen in der 1. Fußball-Kreisklasse endgültig ab. Lapautal gibt Zähler kampflos ab.

Das Dreigespann an der Tabellenspitze der 1. Fußball-Kreisklasse siegte am 16. Spieltag im Gleichschritt. Während Primus STV Holzland sowie der MTV Sunstedt in ihren Spielen wenig Mühen hatten, wandelte der TSV Barmke einen 0:1-Rückstand noch in einen knappen „Dreier“ um. Nicht strecken musste sich indes die „Zweite“ des FC Nordkreis, denn die SG Lapautal trat aufgrund von Personalmangels nicht an – somit gingen die Punkte kampflos an den FC.

TSV Barmke – TSV Danndorf II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Eremina-Engelmann (42.), 1:1 Schulze (67.), 2:1 Hahn (77.). Rot: Danndorf II (57.).

„Wir waren überlegen, haben es nur verpasst, die Tore zu machen“, ärgerte sich Barmke-Coach Rudi Sorge junior. Allein dreimal sei seine Elf in Hälfte 1 aufs Gehäuse der Gäste zugelaufen, schilderte er. Auf der anderen Seite zeigten sich die Danndorfer kaltschnäuzig und gingen glücklich in Führung.

Beirren ließ sich der Aufstiegsaspirant aber nicht. Gegen zehn Danndorfer blieb der Gastgeber weiter auf dem Gaspedal und belohnte sich mit dem Heimsieg. Überschattet wurde die Partie von einem Kreislaufzusammenbruch eines Barmker Spielers, dem es aber laut Sorge junior wieder gut gehe.

Die weiteren Ergebnisse:

SG Offleben/Büddenstedt – FC Schunter II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Hage (18.), 1:1 Lobe (55.). Gelb-Rot: SG (83.).

FC Heeseberg II – MTV Sunstedt 1:6 (1:4). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Lunkewitz (8., 28., 37.), 1:3 Kote (43.), 1:4 Lunkewitz (45.), 1:5 Eckhardt (52.), 1:6 Lunkewitz (57.).

Meinkoter SV – TSV Grasleben 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Weidner (32.), 1:1 J. Müller (34.), 1:2 Alt (66./Elfmeter), 1:3 Jaeger (71./Elfmeter), 2:3 Busch (90.+1).

TuS Beienrode – SpVg Süpplingen 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Gehrke (7.), 2:0 Melvin (25./Elfmeter), 2:1 B. Berisha (35./Elfmeter), 2:2 Licina (90.+1).

FSV Schöningen III – STV Holzland 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Müller (13.), 0:2 Giesecke (59.), 0:3 Müller (77.), 0:4 Vogel (84.).

juv