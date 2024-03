Helmstedt. Der FC Schunter unterliegt überraschend der SG Sundern mit 0:1 und lässt den Abstand zu Kreisliga-Spitzenreiter Helmstedter SV anwachsen.

Am vergangenen Wochenende sorgte der FC Schunter mit seinem Sieg über den Helmstedter SV wieder für richtig viel Spannung im Titelrennen. Diese ist nun jedoch wieder etwas abgeflacht. Denn während der HSV sich zu einem 1:0-Sieg über Nordkreis mühte, unterlag der FCS der SG Sundern mit 0:1.

TSV Danndorf – FC Türk Gücü Helmstedt II 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Wende (11.), 2:0, 3:0 Jannik Fischer (40., 41.), 4:0, 5:0 Fava (47., 80.), 6:0 Heiser (83.).

„Unser Sieg ist völlig verdient, am Ende hätten wir noch ein, zwei weitere Tore machen können“, meinte Danndorfs spielender Co-Trainer Felix Dörfler. „Aber der FC spielt bei Weitem nicht wie ein Tabellenletzter. Spielerisch war das echt gut, Hut ab.“ Dennoch rutschte die FC-Reserve auf den einzigen Abstiegsplatz ab.

SG Sundern – FC Schunter 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Bosse (88.).

„Glücklicher können wir nicht sein. Wir haben eines unserer Ziele, nämlich ein Team aus den Top 3 zu ärgern, abgehakt“, berichtete der stolze SG-Coach Ruben Müller. „Gegen ein Team wie Schunter braucht man immer etwas Glück, das hatten wir auch bei unserem 1:0. Aber dieses Glück muss man sich auch erarbeiten.“

Helmstedter SV – FC Nordkreis 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Reinert (32.).

„Die Leistung war nicht gut. Am Ende war es ausreichend, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen“, erklärte HSV-Coach Marco Behse nach dem Arbeitssieg. „Vergangene Saison wäre das Spiel wahrscheinlich 1:1 ausgegangen. Jetzt haben wir immerhin gelernt, auch mal ein dreckiges 1:0 über die Zeit zu bringen.“

FC Vatan Spor Königslutter – SV Lauingen Bornum II 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Schnur (9./HE), 1:1 Keskin (45.), 2:1 Propp (46.), 3:1 Antonio-Job (81.), 4:1 Müller (86.).

Und plötzlich belegte Vatan nicht mehr den einzigen Abstiegsplatz der Kreisliga! Nach dem 1:0-Sieg über Nordkreis in der Vorwoche feierte der FC nun den nächsten „Dreier“ – und dieser war laut Coach Denis Kartal mehr als verdient. „Wir geraten durch einen unglücklichen Handelfmeter in Rückstand, bewahren danach aber Ruhe und Geduld und belohnen uns für einen guten Auftritt“, freute er sich und kündigte an: „Wir werden weiter bis zum Schluss kämpfen, das macht den Fußball aus.“ Der Klassenerhalt erscheint für die Lutteraner nun wieder sehr realistisch.

MTV Frellstedt – TSV Germania Helmstedt 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Miersch (28.), 2:0 Filpe (45.+4), 2:1 Stolze (46.), 3:1 Gawronek (83.), 3:2 Figielek (90.+5). Rot: Jürges (90.+3, MTV).

Die Zuschauer in Frellstedt sahen ein umkämpftes Spiel mit vielen Fouls. Darunter litt teilweise auch der Spielfluss. Die Gäste bestimmten das Geschehen zwar über weite Teile, „aber sie haben sich einige Fehler geleistet, die wir dann eiskalt bestraft haben“, sagte Frellstedts Teamchef Stefan Köhn.