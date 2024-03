Jerxheim. Die Bezirksliga-Fußballer des FCH setzen sich verdient gegen den VfL Leiferde mit 4:1 durch. Alexander Schrader trifft doppelt.

Der Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg hat die 2:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten TSV Germania Lamme aus der Vorwoche gut verdaut und ist wieder komplett in der Spur: Bei strahlendem Sonnenschein und angenehm frühlingshaften Temperaturen gewann die Elf von Trainer Michael Veith das erwartet schwere Spiel gegen den starken Aufsteiger VfL Leiferde überraschend klar mit 4:1 (1:1).

Hieske sorgt mit schönem Heber für die Führung

Beide Teams mussten sich erst an den holprigen Platz gewöhnen und so passierte in den ersten Minuten nichts Besonderes. Dann aber war Julian Hieske zur Stelle: Als die VfL-Abwehr einen Distanzschuss nur abgeblockt hatte und der Ball ihm kurz vor dem Strafraum vor die Füße fiel, überwand er den Leiferder Keeper Daniel Schrader mit einem gefühlvollen Heber genau in den Winkel.

In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften, sodass die knapp 100 Zuschauer schon mit einem 1:0 zur Pause rechneten. Doch nach einem langen Ball setzte Leiferdes Top-Scorer Jordi Njoya zu einem Sprint in den Strafraum an, Yannick Zachan kam bei seinem Klärungsversuch zu spät und traf ihn an der Hacke: Strafstoß. Zur Überraschung der Zuschauer trat VfL-Keeper Schrader zu diesem an und verwandelte ihn zum 1:1-Pausenstand.

Schrader tütet den Sieg ein

Geschockt wirkte der FCH nach Wiederanpfiff nicht, ganz im Gegenteil. Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel nahm Niklas Wikert bei einem direkten Freistoß Maß und zirkelte das Leder um die Mauer herum zum 2:1. „Das war auch mal wieder Zeit, dass ich treffe“, freute sich Wikert. Nur eine Minute später ließ er von der linken Strafraumecke einen Gewaltschuss los, den der Leiferder Schlussmann nicht festhalten konnte, Alexander Schader war zur Stelle und staubte zum 3:1 ab.

Die Gäste warfen nun alles nach vorne, doch bis auf ein Abseitstor durch Jordi Njoya blieb es ungefährlich. Dafür traf Alexander Schrader ein zweites Mal, als er in der 90. Minute eine mustergültige Flanke von Yannick Zachan einköpfte. „Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen. In der zweiten waren wir klar das bessere Team und haben deshalb auch verdient gewonnen“, freute sich FC-Trainer Michael Veith.

Tore: 1:0 Hieske (9.), 1:1 D. Schrader (44./FE), 2:1 Wikert (50.), 3:1, 4:1 A. Schader (51,, 90.).