Schöningen. In der Fußball-Bezirksliga zeigt die FSV Schöningen II einen guten Auftritt in Volkmarode, verliert aber unglücklich mit 2:3.

„Dieser Auftritt macht Mut für die nächsten Spiele“, meinte Christopher Peine, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FSV Schöningen II. Seine Elf musste sich beim SC RW Volkmarode zwar mit 2:3 (2:2) geschlagen geben, dabei hatte sie aber eine ansprechende Leistung gezeigt.

Wie bereits in der Vorwoche beim 4:2-Sieg über Wenden überließen die Elmstädter dem Gegner den Ball. Die Volkmaroder leisteten sich in der Anfangsphase den ein oder anderen Fehler, den die FSV II dann ausnutzen wollte. So auch in der 16. Minute, als sich Maximilian Kohl einen ungenauen Pass der Hausherren erlief und zur Schöninger Führung traf. „Wir waren direkt gut drin im Spiel“, fand Peine. Doch die Freude hielt nicht lang, denn mit einem Schuss aus 18 Metern gelang den Hausherren der schnelle Ausgleich.

Geschockt wirkte die Reserve des Oberligisten jedoch nicht, sie war weiter gut in der Partie. Dann fing sie sich jedoch das 1:2, das laut Peine nicht hätte zählen dürfen, da es in der Entstehung gleich zwei Foulspiele gab. Doch die Gäste ließen sich nicht unterkriegen, quasi mit dem Pausenpfiff nutzte Christopher Münch einen weiteren Volkmaroder Fehler und glich aus (45.+2).

Kurz nach dem Seitenwechsel ließ der SC seine Qualität aufblitzen und ging erneut in Führung, „danach plätscherte die Partie vor sich hin“, sagte Peine, dessen Team der erneut Ausgleich verwehrt blieb. „Trotzdem war ein ein guter Auftritt. In Volkmarode kann man mal verlieren.“

Tore: 0:1 Kohl (16.), 1:1 Wendekamm (22.), 2:1 Hindermann (35.), 2:2 Münch (45.+2), 3:2 Thurau (47.).

wit