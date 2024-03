Helmstedt. Der Fußball-Landesligist FC Türk Gücü Helmstedt muss in den letzten 20 Minuten drei Gegentore hinnehmen und verliert gegen den TSV 2:4.

Sie erwischten einen super Start, doch am Ende standen sie erneut mit leeren Händen da. Beim abstiegsgefährdeten TSV Hillerse verspielte der Fußball-Landesligist FC Türk Gücü Helmstedt eine 2:0-Führung und musste sich letztendlich mit 2:4 (2:1) geschlagen geben.

Topstart – Türk Gücü führt nach zehn Minuten 2:0

Die Zuschauer sahen eine unterhaltsame Anfangsphase. Bereits in der zweiten Minute vollendete Luc-Lennard Kilian eine Hereingabe zur Helmstedter Führung. Der TSV hatte nur eine Minute später die Chance auf den Ausgleich, Levi Matthes ließ diese jedoch ungenutzt. Danach war es der FC, der immer wieder zu Abschlussmöglichkeiten kam. In der 8. Minute vergab Semih Kurtoglu, nur zwei Minuten später machte er es besser, als er aus gut 20 Metern abzog und der Ball flach im Tor landete, das 2:0. Und wie schon nach dem 0:1 hatte der TSV direkt im Anschluss eine dicke Chance – und nun nutzte er sie auch. Nick Borgfeld nahm eine Flanke direkt und sorgte für den Anschlusstreffer (13.).

In der Folge flachte die Partie etwas ab. Dem TSV fehlte der entscheidende Ball im letzten Drittel, um wirklich Torgefahr zu erzeugen. Ein gutes halbes Dutzend Abschlüsse hatte dafür der FC, für wirkliche Torgefahr sorgten sie jedoch nicht, denn sie landeten allesamt im Fangzaun. Dicke Möglichkeiten gab es erst wieder nach dem Seitenwechsel. Gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff verpasste Kilian das 3:1, als er an TSV-Keeper Leon Divjak gescheitert war. Auf der Gegenseite verhinderte FC-Schlussmann Paul Probodziak gegen Borgfeld den Ausgleich (64.).

Hillerse stellt das Spiel auf den Kopf

Die Helmstedter gerieten in der Schlussphase immer mehr unter Druck und mussten dann auch relativ schnell durch Jonas Müller den Ausgleich hinnehmen. Die Gastgeber gaben sich mit dem einen Punkt jedoch nicht zufrieden, sie drängten auf den Sieg. Erst war Türk Gücü im Glück, als ein Abschluss von Borgfeld knapp am Winkel vorbeirauschte, doch nur zwei Minuten später schlug ein Schuss von Moritz Sandte in Probodziaks Kasten ein (79.) – die Partie war auf den Kopf gestellt.

Ein Aufbäumen der Helmstedter wussten die Hillerser zu vermeiden, denn nur fünf Minuten nach seinem Führungstreffer legte Sandte mit einem Sonntagsschuss nach, die Entscheidung. „Im Hinspiel hatten wir etwas mehr Spielglück, diesmal war es Hillerse“, meinte FC-Coach René Cassel. „Wir sind mit einem 2:1 und einem guten Gefühl in die Halbzeitpause gegangen. Danach haben wir es verpasst, das dritte Tor nachzulegen. Es ist ärgerlich, aber Hillerse hat es auch gut gemacht.“

FC: Probodziak – M. Haidari, J. Haidari, Rowold, Ataie (72. Braun Roig)– Mertens, Tounkara – Ammar, Kurtoglu (90.+1 Ghorbani), Ada (80. Öztürk) – Kilian (74. Gönülcan).

Tore: 0:1 Kilian (2.), 0:2 Kurtoglu (10.), 1:2 Borgfeld (13.), 2:2 Müller (70.), 3:2, 4:2 Sandte (79., 84.).

Rot: Bornemann (87., TSV).

tim/wit