Barmke. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke gewinnen dank einer Leistungssteigerung nach der Pause beim TuS Büppel mit 3:1.

Man hat ihnen die lange Pause zunächst angemerkt, doch die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke kamen im Laufe des ersten Spiel des Jahres dann doch wieder auf Betriebstemperatur. Dank einer klaren Leistungssteigerung setzte sich der TSV mit 3:1 (1:1) beim TuS Büppel durch.

Barmke startet schleppend

Die Partie startete denkbar ungünstig aus Barmker Sicht. Bereits in der ersten Minute ging der TuS nach einem Eckball in Führung. „Da waren wir noch im Tiefschlaf“, ärgerte sich Trainerin Mandy Heidemann, die eine durchwachsene erste Hälfte gesehen hatte. „Uns sind viele Bälle versprungen, Pässe gingen in leere Räume.“ Zwar wurde es im Laufe der ersten Hälfte etwas besser, „aber wir waren noch nicht auf dem Niveau, dass wir zeigen wollten“, erklärte Heidemann.

Die Gastgeberinnen bemerkten die Barmker Unsicherheit und drängten auf das 2:0, besonders Standards und lange Bälle sorgten für Gefahr. Doch TSV-Torfrau Jana Tauer spielte gut mit und entschärfte so einige brenzlige Situationen. „Büppel war dem zweiten Treffer näher als wir dem Ausgleich“, gestand Heidemann. Und dennoch gelang ihrem Team das wichtige 1:1 vor dem Seitenwechsel. Nach einem genialen Steckpass von Katharina Runge behielt Ziska Völker vor Büppels Torhüterin Rieke Bennen die Nerven und traf zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel dreht der TSV auf

Beflügelt von diesem Treffer wurde der TSV deutlich besser nach dem Seitenwechsel. „Wir haben das Blatt gewendet und haben Büppel gut unter Druck gesetzt, man hat denen die Nervosität angemerkt.“ Barmke drückte auf die Führung – und für diese sollte ein Standard sorgen. Eine von Aileen Engelbrecht getretene Ecke wurde immer länger und länger und schlug am zweiten Pfosten ein (68.), das Spiel war gedreht.

Die Gastgeberinnen versuchten mit einer Schlussoffensive zumindest einen Punkt zu Hause zu behalten, doch der TSV konterte clever. Die eingewechselte Matilda Querfurth wurde nach einer schönen Passkombination bedient und sorgte so für die Entscheidung (81.). „Beide Teams hatten eine Halbzeit, in der sie besser waren. Aber durch unser Engagement haben wir uns den Sieg verdient“, meinte eine zufriedene Mandy Heidemann nach dem gelungenen Start ins neue Jahr.

TSV: Tauer – Gummert, Müller, Peth, Reckewell – Spelly (55. Wohlfahrt), Runge – Miszczak (46. Pribyl), Engelbrecht (69. Querfurth), Bartel (90. Jackwerth) – Völker (90. Jascke).

Tore: 1:0 Müller (1.), 1:1 Völker (43.), 1:2 Engelbrecht (68.), 1:3 Querfurth (81.).