Schöningen. Die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen zeigen sich gegen Egestorf-Langreder nicht kaltschnäuzig genug und bleiben torlos.

Es bleibt dabei: Gegen den FC Germania Egestorf-Langreder können die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen einfach nicht gewinnen. Auch im vierten Anlauf gelang es der Elf von Coach Bastian Breves nicht, stattdessen gab es im heimischen Elmstadion eine 0:2 (0:1)-Niederlage.

FSV legt guten Start hin

Dabei hatte es so richtig vielversprechend begonnen: Nach einer Ecke parierte Gäste-Keeper Ole Schöttelndreier einen Kopfball von Daniel Reich, der genau in den Winkel eingeschlagen wäre. Und nur fünf Minuten später traf Christian Beck zum vermeintlichen 1:0, jedoch wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen.

Nach einer Viertelstunde war der Anfangsdruck der Breves-Elf jedoch bereits verflogen, die Germanen bestimmten mehr und mehr das Spielgeschehen. Die ersten Möglichkeiten ließen die Germanen noch liegen, doch nach einer knappen halben Stunde gingen sie in Führung, nachdem die Schöninger einen langen Einwurf nicht sauber geklärt hatten. Jos Homeier nutzte dies zur FC-Führung (29. Minute). In der Folge verpassten es die Langreder ihre Führung auszubauen, sodass sich für die FSV einige Ausgleichsmöglichkeiten ergaben. Doch Beck, Cenay Üzümcü und Niklas Kühle ließen diese ungenutzt. So blieb es beim 0:1 zur Pause.

Das 0:2 besiegelt den Schöninger K.o.

Die erste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel hatte der FC, einen Gewaltschuss von Tobias Behnsen wehrte FSV-Schlussmann Niklas Edelmann jedoch ab (47.). Danach griffen die Elmstädter munter an, dabei boten sie den Gästen aber auch Räume, die diese eiskalt ausnutzten. Ein Steilpass genügte, da war Hannes Milan frei durch und traf zum 2:0 für den FC (59.). Es war ein Tor mit großer Wirkung, denn die Hausherren verloren nicht nur den Faden, sondern auch jegliches Selbstvertrauen. Völlig verunsichert leitsteten sie sich nun viele einfache Abspielfehler und blieben so ohne einen weiteren Torabschluss. In der Hoffnung, das Spiel noch einmal drehen zu können, wechselte Breves noch mehrfach, doch es wurde einfach nicht besser. Da auch die Gäste nichts mehr zustande brachten, blieb es beim 0:2. Es war die zweite Niederlage in Folge ohne eigenen Torerfolg.

„Der Gegner war nicht besser, als wir. Aber eben effektiver. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass einige Spieler den Spaß am Fußball verloren haben. Das ist jetzt meine Aufgabe, das wieder zu ändern“, stellte Bastian Breves enttäuscht fest.

FSV: Edelmann – Behling, Reiche, Martinowski, Winter – Skoda (65. Evers) – Bremer, Hoffie (63. Amim), Kühle (90+4 Sabit), Üzümcü (65. Bode) – Beck.

Tore: 0:1 Homeier (29.), 0:2 Milan (59.).