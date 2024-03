Bornum. Die Bezirksliga-Fußballer der SV unterliegen dem MTV Schandelah-Gardessen unglücklich mit 0:1. Sonntag wartet Wendezelle.

„Wir haben defensiv so wenig zugelassen wie bisher noch nie in dieser Saison“, berichtete Marcel Schoolmann, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Lauingen Bornum. Und doch stand sein Team nach dem Nachholspiel gegen den MTV Schandelah-Gardessen mit leeren Händen da. Durch einen umstrittenen Strafstoß verlor die SV mit 0:1 (0:0).

Die Zuschauer in Bornum bekamen ein relativ torchancenarmes Spiel zu sehen. Die Hausherren zeigten defensiv einen guten Auftritt, das konnte man jedoch auch von den Gästen aus dem Kreis Wolfenbüttel behaupten. „Wir haben leidenschaftlich alles wegverteidigt und keinen Torschuss zugelassen. Nach vorne war es aber ein ziemlich zähes Spiel“, beschrieb Schoolmann die ersten 45 Minuten. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Elfmeterpfiff schockt die SV

Nach fast einer Stunde gab es dann den Aufreger der Partie. Schiedsrichter Felix Pellnath sprach den Gästen einen Strafstoß zu. „Aus meiner Sicht ist es kein Elfmeter. Beide Spieler gehen mit einem hohen Bein zum Ball, wobei wir ihn zuerst spielen“, beschrieb Schoolmann das Geschehen. Lennart Kuntze war es egal, er brachte den MTV vom Punkt aus in Führung. „Es war der einzige Schuss auf unser Tor im gesamten Spiel, das ist wirklich ärgerlich“, so Schoolmann.

Nach dem Rückstand drängte Lauingen Bornum auf den Ausgleich. Ein abgefälschter Schuss von Alexander Müller landete am Pfosten, zwei Abschlüsse von Daniel Junge konnte MTV-Keeper Timo Schilling parieren. „Zudem bekommen wir einen Elfmeter nicht für uns gepfiffen“, ärgerte sich Schoolmann. So blieb es bei der 0:1-Niederlage.

Die Pleite wollte der Coach jedoch nicht am Schiedsrichter festmachen. „Wir hatten es selbst in der Hand, haben aber leider das Tor nicht gemacht. Trotzdem bin ich mit unserem Auftritt zufrieden, die Jungs haben gekämpft.“

Tor: 0:1 Kuntze (59./FE).

„Labo“ will sich für guten Auftritt belohnen

Einen ähnlich motivierten Auftritt fordert er nun auch am Sonntag (15 Uhr), wenn der Tabellennachbar TSV Wendezelle zu Gast ist. „Dann wollen wir uns auch endlich für unsere guten Auftritte belohnen und die Punkte holen“, erklärte Schoolmann. „Aber es wird eine schwierige Aufgabe gegen Wendezelle, wir müssen dafür alles reinwerfen. Trotzdem bin ich optimistisch.“