Schöningen. Die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen spielen gegen den Heeslinger SC mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl und verlieren 0:3.

Aufgaben beim Heeslinger SC gehören weiter nicht zu den Stärken der Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen. Wie bereits in der letzten Saison blieben die Elmstädter in Heeslingen über weite Strecken chancenlos und mussten sich im Nachholspiel erneut mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

In der Anfangsphase agierten beide Teams noch sehr vorsichtig, das Spielgeschehen fand zunächst nur zwischen den Strafräumen statt. Danach nahm die Partie jedoch an Fahrt auf. Nach einer Viertelstunde musste sich FSV-Keeper Philipp Steinke lang machen, um das 0:1 zu verhindern. Auf der Gegenseite scheiterte Niklas Kühle an HSC-Keeper Jeroen Gies. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Hausherren stärker. Erst bewahrte Steinke seine FSV vor dem Rückstand, wenig später war er gegen Eren Badur allerdings machtlos (35.).

Nach der Pause nahm das Unheil seinen Lauf, als Lucas Arnold an der Mittellinie seinen Gegner mit einer Grätsche zu Fall brachte. Die Heeslinger Bank tobte und der Schiedsrichter zückte die rote Karte. „Das war zwar ein Foul, vielleicht gelb, aber niemals rot“, kritisierte FSV-Coach Bastian Breves die Entscheidung. In Unterzahl hatten die Schöninger keine Antwort mehr parat. Stattdessen schnürte Badur seinen Doppelpack (63.) und gut zehn Minuten später machte Darvin Stüve mit seinem Kopfball zum 3:0 den Deckel drauf.

Die FSV versuchte zwar immer wieder Nadelstiche zu setzen, allerdings blieb es meist auch nur bei dem Versuch. „Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat gekämpft und alles versucht, aber es hat heute einfach nicht gereicht“, resümierte Breves.

FSV: Steinke – Bremer (89. Sabit), Behling, Reiche, Niemann (19. Martinowski) – Hoffie, Arnold – Kühle (84. Poley) – Bode (60. Sening), Üzümcü (89. Schwerdtfeger) – Beck.

Tore: 1:0, 2:0 Badur (35. 63.), 3:0 Stüve (74.).

Rote Karte: Arnold (56., FSV).

Weiter geht es für die Breves-Elf schon am Samstag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Germania Egestorf-Langreder. „Gegen die Langreder haben wir noch etwas gutzumachen, denn wir haben noch nie gegen sie gewinnen können“, weiß Breves. Während beide Duelle bei den Germanen verloren wurden, trennten sich beide Teams vergangene Saison in Schöningen 1:1. Zuversichtlich macht Breves derweil die personelle Situation. „Die Lage hat sich wieder etwas verbessert, ich bin guter Dinge.“