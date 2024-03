Süpplingen. Die gastgebende RSV Frellstedt tritt mit insgesamt sieben Mannschaften bei der Radpolo-Landesmeisterschaft der U13, U15 und U19 an

Mit sieben Mannschaften trat der Radpolo-Nachwuchs der RSV Frellstedt bei der Landesmeisterschaft der U13, U15 und U19 an, die in Süpplingen ausgerichtet wurde. Für die heimischen Talente gab es dabei mehrfach Grund zur Freude, denn neben guten Platzierungen sicherten sich auch einige die Qualifikation zum Halbfinale zur deutschen Meisterschaft.

U19

Für die erste RSV-Mannschaft mit Lea Packhäuser und Jolina Buchheister verlief das Turnier nicht wie erwünscht. Zum Auftakt gab es ein 3:3 gegen den RVS Obernfeld III, in den Partien gegen die eigene „Zweite“ und Obernfeld II setzte es hingegen Niederlagen. Im abschließenden Spiel gegen Obernfeld I verloren Packhäuser/Buchheister ärgerlich mit 3:4. Trotz des fünften Platzes sind die beiden beim Halbfinale zur deutschen Meisterschaft dabei.

Deutlich besser lief es für die RSV II mit Caroline Domeier und Charlotte Sputh: Neben dem 5:2-Sieg gegen die eigene „Erste“ feierten die Frellstedter Talente Erfolge über Obernfeld II und III (jeweils 4:3). Nur gegen die Obernfelder Erstvertretung leisteten sich die beiden zu viele Fehler und unterlagen mit 3:8. Alles in allem konnten die Frellstedterinnen aber mehr als zufrieden sein, schließlich sicherten sie sich die Vizemeisterschaft.

U15

Stark präsentierten sich Lene Pissarcyk und Johanna Volkmann (RSV I): Obwohl sie erst seit dieser Saison zusammenspielen, zeigten sie direkt starke Leistungen. Sie unterlagen lediglich dem RVS Obernfeld I und landeten auf dem zweiten Platz.. Neben der Vizemeisterschaft war auch die Teilnahme am Halbfinale zur deutschen Meisterschaft gesichert.

Nicht so gut lief es für die RSV II mit Catharina Dießelhorst und Fiona Haberling. „Die beiden haben zurzeit einen Leistungsstillstand, das merkt man dann an solchen Tagen“, meinte Trainerin Petra Piecha. Zwar gewannen sie gegen den körperlich unterlegenen RV Halle mit 9:0, in den anderen Partien mussten sie sich jedoch knapp geschlagen geben. Somit schlossen sie die Landesmeisterschaft auf Platz 4 ab.

U13

Den Titel bejubeln durften Rieke Hanssen und Luisa Knigge. Die Frellstedter Talente gewannen alle Spiele klar und sicherten sich den Meistertitel. „Beide haben einiges aus dem Training umgesetzt“, freute sich Petra Piecha. Eine Treppchenplatzierung holten sich Melina Eickhoff und Emma Siemann (RSV II). Obwohl sie körperlich noch unterlegen waren, landeten sie auf Platz 3. Die dritte Mannschaft mit Jasmin Förster und Johanna Kneffel blieb derweil ohne Sieg.