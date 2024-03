Bornum. Die vorher bereits als Vizemeister feststehenden Landesliga-Volleyballer des TV gewinnen am letzten Spieltag beim SV Lengede mit 3:1.

Die Vizemeisterschaft hatten sie schon in der Tasche, nun haben sie die Saison auch noch einmal positiv abgeschlossen: Die Landesliga-Volleyballer des TV Bornum verabschiedeten sich mit einem 3:1 (20:25, 25:20, 25:18, 25:18) beim Tabellenfünften SV Lengede aus der Saison.

Mit einem Rumpfkader machten sich die Bornumer auf den Weg nach Lengede. Nicht mit dabei waren zahlreiche Stammspieler und auch Spielertrainer Holger Klopschar. „Dadurch musste am Ende unser Außenangreifer Alexander Olheiser den Zuspieler geben“, berichtete Bornums Akteur Lennart Buda.

Der Start in die Partie verlief alles andere als optimal, das hatte jedoch nicht viel mit der Leistung der einzelnen Spieler zu tun. „Wir haben schlichtweg mit der falschen Aufstellung angefangen“, erklärte Buda. Zwar hielten die Bornumer ordentlich mit, der Satz ging am Ende jedoch mit 25:20 an die Hausherren.

Mit der richtigen Aufstellung läuft es besser

Im Anschluss spielte der TV jedoch in seiner richtigen Aufstellung und es wurde schlagartig besser. „Es war ein schönes Spiel auf Augenhöhe mit vielen langen Ballwechseln“, fand Buda. Durch eine starke Aufschlagserie holte sich sein Team aber den zweiten Durchgang. Nach dem Satzausgleich gewannen die Gäste immer mehr die Oberhand und setzten sich am Ende verdient mit 3:1 durch.

„Das war ein schöner Saisonabschluss. Wir sind mit dem zweiten Platz sehr zufrieden, ohne die vielen Verletzten in der Saison wäre aber vielleicht auch mehr möglich gewesen“, resümierte Buda abschließend.

