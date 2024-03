Grasleben. Die TSV-Reserve verliert ersatzgeschwächt gegen Schlusslicht Sandkamp II mit 2:9. Für die „Erste“ ist das 9:0 gegen Meine eine Formalie.

Von jetzt an dürfte die Saison in der Tischtennis-Bezirksoberliga für beide Mannschaften des TSV Grasleben nur noch austrudeln. Die „Erste“, die bereits als Meister feststeht, gewann mit 9:0 gegen den TSV Meine. Für die „Zweite“ dürften sich nach dem 2:9 gegen den Tabellenletzten SV Sandkamp II alle Hoffnungen auf den Klassenerhalt zerschlagen haben.

TSV Grasleben – TSV Meine 9:0. Die Gäste traten nur mit drei etatmäßigen Spielern der Erstvertretung an, an Position 6 spielte Christian Meier. Der ist sonst die Nummer 5 der fünften Meiner Mannschaft. „Damit tut man demjenigen auch keinen Gefallen“, merkte Graslebens Spieler und Abteilungsleiter Dennis Kaczmarek an. „Es war kurios und ging schnell zu Ende. Wir haben uns von der Meiner Aufstellung ein bisschen veräppelt gefühlt.“

TSV Grasleben II – SV Sandkamp II 2:9. Ausgerechnet bei der praktisch letzten Chance auf den Klassenerhalt fehlten dem TSV zwei Akteure. „Damit war ein bisschen die Spannung weg. Die Ersatzspieler haben sich ordentlich verkauft, Sandkamp war aber ein Stück besser“, gestand Kaczmarek. „Damit ist der Abstieg so ziemlich besiegelt.“

tim