Helmstedt. In der Fußball-Kreisliga fährt der FC Vatan Spor Königslutter seinen ersten Saisonsieg ein. Essenrode geht gegen Sundern baden.

Der FC Vatan Spor Königslutter gibt ein Lebenszeichen von sich: Das Tabellenschlusslicht der Fußball-Kreisliga, das nach dem Rückzug der TB Wendhausen ohne Punktgewinn dastand, feierte beim FC Nordkreis seinen ersten Saisonsieg. Böse unter die Räder kam derweil der TuS Essenrode gegen die SG Sundern. Die Partie zwischen der SG Esbeck/TVB Schöningen und dem FC Türk Gücü Helmstedt II fiel indes aus.

SV Lauingen Bornum II – MTV Frellstedt 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Schwörke (26.), 0:2 Blödorn (55.), 0:3 Peters (72.).

„Im Endeffekt ist die Niederlage verdient“, musste SV-Spielertrainer Michael Lumpe, der sich früh in der Partie verletzt hatte, zugeben. „Wir haben uns nach dem guten Spiel gegen Danndorf einiges vorgenommen, aber es hat diesmal leider nicht viel geklappt. Uns hat in der Offensive einfach die Durchschlagskraft gefehlt. Hoffentlich läuft es nächste Woche gegen Vatan wieder besser.“

FC Nordkreis – FC Vatan Spor Königslutter 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Ada (78.).

Das Punktekonto der Lutteraner ist nicht mehr im Minus, der erste Saisonsieg eingefahren. „Sie haben von ihren anderthalb Chancen eine reingemacht und wir von unseren drei, vier eben keine“, sagte FCN-Coach Steffen Winter. „Es war wirklich ein Spiel auf ganz niedrigem Niveau, es war sehr zerfahren. Ein richtiger Spielfluss kam nicht zustande.“

TuS Essenrode – SG Sundern 1:7 (1:4). Tore: 1:0 Duerkop (10.), 1:1 Von-Cramer (17.), 1:2 Gabriel (22.), 1:3 Von-Cramer (29.), 1:4 Wegener (45.+2), 1:5 Von-Cramer (57.), 1:6, 1:7 Ahrens (88., 89.).

Die Partie begann aus Sicht der Hausherren optimal mit der frühen Führung. „Danach haben wir das Fußballspielen aber komplett eingestellt“, ärgerte sich Essenrodes Teamchef Stefan Korngiebel. „Wir haben Sundern zum Toreschießen eingeladen und keinen Widerstand geleistet.“ Auch die Halbzeitansprache von Korngiebel brachte keine Besserung. „Und so wurde es am Ende zum Debakel“, seufzte der Essenroder Coach.

TSV Danndorf – SG Rottorf/Viktoria Königslutter 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Hülsebusch (49.), 2:0 Heiser (56.), 3:0 Jannik Fischer (81.), 4:0 Heiser (90.+5).

„Wir haben in den beiden Halbzeiten zwei komplett unterschiedliche Gesichter gezeigt“, befand Danndorfs spielender Co-Trainer Felix Dörfler. „Die erste Hälfte war gar nichts von uns. Da hatte die SG auch ein paar Chancen, die sie – zum Glück für uns – ungenutzt ließ.“ Nach dem Seitenwechsel wurde es jedoch schlagartig besser. „Wir haben früh das 1:0 geschossen und danach lief einfach alles flüssiger. Letzten Endes geht das Ergebnis so in Ordnung.“