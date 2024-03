Lauingen. Die Bezirksliga-Fußballer der SV verspielen in Salzdahlum eine 2:0-Führung und müssen sich mit einem Remis zufriedengeben.

Einen besseren Start in die Partie hätten sich die Bezirksliga-Fußballer der SV Lauingen Bornum nicht ausmalen können. Beim MTV Salzdahlum führte die SV nach nicht einmal zehn Minuten mit 2:0. Zu einem Sieg reichte es am Ende aber trotzdem nicht, Lauingen Bornum und der MTV trennten sich mit 2:2 (2:0).

Bereits in der ersten Spielminute durfte die SV jubeln: Nach dem Salzdahlumer-Anstoß setzte sie direkt zum Pressing an und erzwang einen Ballverlust. Bernd Mittendorf ging vorbei an MTV-Keeper Konstantin Täubert und schob zum 1:0 in der ersten Minute ein. Beflügelt vom Führungstreffer waren die Gäste die bessere Mannschaft, und sie legten nach: Nach einem langen Ball blieb Jannis Hüttenrauch vor dem Tor cool, das 2:0 (9. Minute)!

„Danach haben wir aber leider einige gute Möglichkeiten liegen lassen“, berichtete Julian Haase, Co-Trainer der SV. „Bis zur Halbzeitpause hätten wir insgesamt drei oder vier Tore schießen müssen.“ So wurden die Salzdahlumer im Spiel gehalten – und sie gaben noch einmal alles. In der 57. Minute verkürzte Phil Syfus auf 1:2 und wenige Minuten vor Spielende gelang ihm der Doppelpack zum 2:2-Endstand.

„Vom Spielverlauf her geht das Ergebnis am Ende in Ordnung“, befand Julian Haase, der ergänzte: „Wir hätten das Spiel schon vorher entscheiden müssen. Ärgerlich ist, dass wir beim Stand von 2:1 einen klaren Elfmeter nicht bekommen haben.“

Tore: 0:1 Mittendorf (1.), 0:2 Hüttenrauch (9.), 1:2, 2:2 Syfus (57., 88.).