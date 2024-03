Flechtorf. Das Topspiel der Fußball-Kreisliga hält spielerisch nicht das, was es verspricht. Der FC Schunter schlägt den Helmstedter SV mit 2:0.

Das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga bleibt spannend: Der FC Schunter fügte dem Helmstedter SV in einer zerfahrenen Partie die erste Saisonniederlage zu. Dank des 2:0 (1:0)-Erfolgs ist der FC somit nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenführer.

Auf dem holprigen Rasen in Flechtorf hatten die Gäste einige Probleme. „Wir wollten es am Anfang spielerisch probieren, haben aber schnell gemerkt, dass es gar nicht möglich ist“, erklärte HSV-Coach Marco Behse. Die Gastgeber kamen mit den Bedingungen besser zurecht und setzten hauptsächlich auf lange Bälle hinter die Kette. Große Tormöglichkeiten blieben in der Anfangsphase jedoch aus.

Claus sorgt vom Punkt aus für FC-Führung

Nach etwas mehr als einer halben gespielten Stunde dann ein Aufreger: Amed Koulibaly wurde auf die Reise geschickt und im Sechzehner gefoult – Strafstoß! Dominik Claus schnappte sich die Kugel und versenkte ihn zur Schunteraner Führung (33.). Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren einige Kontergelegenheiten schlecht aus, verpassten es so, in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. „Diese Chancen haben wir einfach nicht gut ausgespielt“, ärgerte sich FC-Coach Julien Wossmann.

Gute 20 Minuten vor dem Ende erlöste Fynn Rüscher sein Team dann aber mit einem Traumtor zum 2:0. Ein Comeback des HSV blieb aus, so setzte es die erste Saisonniederlage. „Sie ist am Ende auch verdient, Schunter war am Ende einfach griffiger als wir“, gab Trainer Marco Behse nach Spielende zu. „Insgesamt war es aber auch echt kein gutes Spiel. Für die Zuschauer, die sich das angetan haben, tut es mir leid. Ich wäre bei dem Gekicke nach zehn Minuten gegangen.“

Schunter sorgt für Spannung im Titelrennen

Deutlich glücklicher war FC-Coach Julien Wossmann: „Wir haben völlig verdient gewonnen, es hätte auch noch höher ausgehen können. Unser Ziel war es, die Saison spannend zu halten – und das ist uns auch gelungen. Wir wollen jetzt in jedem Spiel unsere Hausaufgaben erledigen und schauen dann, was der HSV so macht.“

Tore: 1:0 Claus (33./FE), 2:0 Rüscher (69.).