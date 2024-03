Sunstedt. Der STV Holzland sichert sich durch einen 2:0-Sieg beim MTV Sunstedt die Tabellenführung in der 1. Fußball-Kreisklasse.

Den Tabellenführer wurde entthront: In der 1. Fußball-Kreisklasse musste sich der MTV Sunstedt dem STV Holzland mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Dadurch zogen die Gäste am MTV vorbei und grüßen nun vom Platz an der Sonne.

MTV Sunstedt – STV Holzland 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Vogel (12.), 0:2 Müller (85.).

Im Duell bester Angriff der Liga gegen die beste Defensive behielt die Defensivseite die Oberhand, für den MTV gab es selten ein Durchkommen. Besser machten es die Gäste, die bereits in der 12. Spielminute durch Christoph Vogel in Führung gingen. „Aufgrund der langen Pause habe ich vorm Spiel noch gesagt, dass es nur über die Einstellung gehen würde. Diese hat aber leider nicht zu 100 Prozent gepasst“, erklärte Sunstedts Fußball-Obmann und Interimstrainer Steffen Aurisch.

Der STV zeigte sich griffiger in den Zweikämpfen und erspielte sich mehr Torchancen. Jedoch verpasste er es auch, die Führung weiter auszubauen. Beinahe hätte sich das gerächt, doch den Sunstedtern fehlte bei zwei Lattentreffern das nötige Quäntchen Glück. In der Schlussphase machte Philip Müller mit dem 2:0 dann alles klar (85.).

Trotz der verlorenen Tabellenführung hielt sich die Enttäuschung bei Aurisch in Grenzen. „Ich mache den Jungs keinen Vorwurf. Wir sind auf Rückschläge eingestellt und werden noch genügend Punkte holen, um die Saison ordentlich abzuschließen.“ STV-Coach Eberhard Ohse zeigte sich nach dem „Dreier“ gänzlich zufrieden. „Die Jungs haben alles reingehauen und am Ende auch verdient gewonnen. Jetzt freuen wir uns natürlich über die Tabellenführung.“

Die weiteren Spiele:

FC Nordkreis II – FSV Schöningen III 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Quinque (2.), 0:2 Strauss (45.+2), 0:3 Quinque (78.), 0:4 Stoll (80.).

TuS Beienrode – Meinkoter SV 7:1 (6:1). Tore: 1:0 Gerlings (7.), 2:0 D. Kolodin (22.), 3:0, 4:0 T. Kolodin (24., 27.), 5:0 Grobe (31.), 5:1 Clausing (33.), 6:1 Perlick (44.), 7:1 T. Kolodin (85.).

SpVg Süpplingen – TSV Grasleben 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Weidner (59.), 1:1, 2:1 Negrut (72., 74.).

TSV Barmke – FC Heeseberg II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Heiland (9.), 1:1 Bodtke (62.), 2:1 Ott (78.).