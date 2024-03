Jerxheim. Nach dem 5:2-Erfolg in Braunschweig setzt sich der FCH nun auch auf eigenem Platz mit 3:0 gegen den BSC Acosta durch.

Gehofft hatte es vielleicht der eine oder andere, wirklich damit gerechnet, dass der FC Heeseberg seinen Erfolg aus dem Hinspiel beim Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga 2, BSC Acosta (5:2), nun wiederholen würde, hatte aber wohl keiner der rund 120 Zuschauer in Jerxheim. Umso überraschter waren sie, dass ihr FCH den Aufstiegskandidaten mit einer 0:3 (0:2)-Schlappe im Gepäck auf die Rückfahrt nach Braunschweig schickte.

Und dieser Sieg „war hochverdient, er hätte leicht sogar noch höher ausfallen können, wenn nicht gar müssen“, stellte Heesebergs Coach Michael Veith anschließend klar. Nach nur etwas mehr als 120 Sekunden hatte Florian Naumann die Gastgeber in Führung gebracht – aus abseitsverdächtiger Position. Unumstritten war dann aber das Zustandekommen des 2:0 nur vier Minuten später: Naumann nutzte eine Vorlage von Alexander Schrader, um seinen Doppelpack zu schnüren.

Es dauerte bis zur 15. Minute, ehe sich die Gäste von dem Schock des frühen Rückstands erholt hatten und so langsam zu ihrem Spiel fanden. Immer wieder versuchten sie nun, Kombinationen über die Flügel auszuziehen. Doch es blieb beim Versuch, denn die FC-Abwehr um Niklas Wikert ging immer wieder kompromisslos, aber nie unfair dazwischen. „Genau das hatten wir uns vorgenommen. Wir wollten Acosta mit hartem Körpereinsatz zu Fehlern zwingen, und das ist uns auch gelungen“, freute sich Veith. Ohne eine echte Torchance für die Gäste ging es also beim Stande von 2:0 in die Pause.

Wer geglaubt hatte, dass die Gäste mit Beginn des zweiten Spielabschnitts richtig aufdrehen würden, sah sich getäuscht. Acosta versuchte zwar viel, aber nichts gelang. Dafür blieben die Hausherren mit ihren schnellen Kontern gefährlich und hätten das Spiel schon frühzeitig entscheiden können, doch Julian Hieske scheiterte im Eins-gegen-Eins an Acosta-Keeper Lukas Chabowski, und Schrader setzte den Abpraller per Fallrückzieher über den Kasten (50.). Weitere zehn Minuten später vergab auch Patrick Boltz das 3:0, ebenfalls allein vor dem Braunschweiger Torwart.

Dann gelang den Heesebergern aber doch noch der dritte Treffer: Am Ende eines Konters tunnelte Hieske Acostas Keeper und sorgte so für den Endstand. Der Tabellenführer verzeichnete im gesamten Spiel nur eine echte Torchance – und vergab diese kläglich. So verkürzte der FCH den Rückstand auf Acosta auf nur noch fünf Punkte bei noch einem Spiel mehr in der Hinterhand.

Tore: 1:0, 2:0 Naumann (3., 7.), 3:0 Hieske (70.).