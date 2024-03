Lauingen. Die SVLB zeigt in ihrem ersten Punktspiel des Jahres vor allem im ersten Durchgang eine starke Leistung und siegt 4:1 in Vechelde.

Das Fußballjahr 2024, es lässt sich gut an für die SV Lauingen Bornum. Das Team von Trainer Marcel Schoolmann lieferte in seinem ersten Bezirksliga-Einsatz gleich eine sehr ordentliche Leistung ab und sammelte mit dem überzeugenden 4:1 (3:0)-Erfolg beim direkten Konkurrenten Arminia Vechelde einen wichtigen „Dreier“ im Kampf gegen den Abstieg ein.

„Diesen Erfolg hat sich meine Mannschaft mit sieben Wochen harter Vorbereitung bei miesester Witterung und ganz schlechten Platzverhältnissen verdient“, bilanzierte Schoolmann. Der harte Kern von etwa 14 Spielern, der bei nahezu jeder Einheit dabei gewesen war, zeigte sich nun auch entsprechend fit und spielfreudig. „Sowohl mit als auch gegen den Ball sah das wirklich schon gut aus, wir hatten etliche gefällige Angriffe dabei, aber auch einige hohe Ballgewinne“, beschrieb der „LaBo“-Coach die Überlegenheit seiner Elf im ersten Durchgang.

Diese drückte sich endlich auch mal in Zahlen aus. Dennis Evers traf mit Übersicht von knapp hinter der Strafraumkante zum 1:0 ins lange Eck (9. Minute), dann legte der durchgebrochene Jannis Hüttenrauch vorm Arminen-Tor für den aufgerückten Daniel Junge das 2:0 auf (16.). Den schönsten Treffer markierte dann Bernd Mittendorf, der – von Alexander Müller per Chip-Pass glänzend eingesetzt – erkannte, dass Vecheldes Schlussmann zu weit vor seinem Kasten stand und, so Schoolmann, „den Ball aus 25 bis 30 Metern perfekt über ihn hinweg“ zum 3:0 ins Tor schlenzte (23.).

Perfekt war der Auftritt der Gäste aber freilich nicht. „Wir haben noch einige gute Chancen ausgelassen und hatten hinten auch ein paar Unkonzentriertheiten drin“, räumte der SV-Coach ein. „Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann nicht mehr so konsequent gespielt.“ Ernsthafte Gefahr, dass die Partie noch mal kippen könnte, habe aber nicht bestanden, fand Schoolmann. Vecheldes Marcel Reim ließ zunächst einen Handelfmeter aus – er versuchte es in Panenka-Manier, der Ball segelte aber über den Kasten. Dann aber wurde Lauingens spielender Co-Trainer Julian Haase, der erneut als Torwart zum Einsatz kam, doch noch vom Punkt aus bezwungen. Marius Wolff machte es im zweiten Versuch besser als Reim (75.).

Der Abschluss war dann wieder den Gästen vorbehalten: Schoolmann freute sich über sein „glückliches Händchen bei den Wintertransfers“ – Neuzugang Lennart Kammel sorgte bei seinem Pflichtspieldebüt mit seinem ersten Treffer für den Endstand (89.).

Tore: 0:1 Evers (9.), 0:2 Junge (16.), 0:3 Mittendorf (23.), 1:3 Wolff (75./FE), 1:4 Kammel (89.).