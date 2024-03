Schöningen. Tom-Luca Winter und Christian Skoda bescheren der FSV mit ihren Treffern in der Schlussphase noch ein Remis gegen den VfL Oldenburg.

Aus dem „zu null“, das sich Trainer Bastian Breves gewünscht hatte, wurde wieder nichts. Immerhin bewiesen die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen im Heimspiel gegen den VfL Oldenburg aber eine starke Moral und sicherten sich nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Breves selbst konnte das Remis nicht vor Ort verfolgen, da er kurzfristig erkrankt ausfiel. Co-Trainer Thorsten Kohn übernahm die Verantwortung an der Seitenlinie und sah einen vielversprechenden Auftakt seiner Schöninger. Bereits in der 2. Minute lag den Gastgebern der erste Torschrei auf den Lippen, doch der Schiedsrichterassistent hatte Cenay Üzümcü, der einen von den Oldenburgern zu kurz abgewehrten Schuss verwertete, im Abseits gesehen.

Petrus Amin überzeugt neben Yannic Werner in der Innenverteidigung

In der Folge dominierten allerdings die Abwehrreihen das Geschehen. Bloß nicht in Rückstand geraten, war offensichtlich die Devise beider Teams. Bei der FSV überzeugten dabei besonders Yannic Werner und der für Daniel Reiche überraschend in die Innenverteidigung gerückte Petrus Amin. Mit Ruhe und Übersicht sicherten sie das 0:0 zur Pause. „Es war keine überragende Vorstellung meiner Mannschaft, aber wir haben wie erhofft die Null gehalten“, kommentierte Kohn die ersten 45 Minuten.

In der Kabine forderte er seine Schützlinge auf, weiter so diszipliniert zu spielen und geduldig auf Chancen zu warten. Doch diese Vorgabe hatte sich schon fünf Minuten nach Wiederanpfiff erledigt. Ein Foul an Üzümcü an der Mittellinie blieb ungeahndet, mehrere Schöninger reklamierten zu lange, anstatt sich sofort zurück zu begeben. Der Oldenburger Marcel Rassman nutzte die Gelegenheit und traf zur Gästeführung.

Kurz darauf verhinderte nur der Pfosten den Doppelpack Rassmanns. Die FSV kam zwar immer wieder über die Außen in die gefährliche Zone, die Flanken waren jedoch zu ungenau und für den VfL leicht zu verteidigen. So ergab sich in der 69. Minute auch ein Konter, den Abdallah Remmou zum 2:0 für die Oldenburger abschloss.

Schöninger legen erfolgreiche Aufholjagd in der Schlussviertelstunde hin

Den Schöningern drohte nun die dritte Niederlage im vierten Spiel des Jahres – doch plötzlich lief ihr Angriffsspiel. Erst verkürzte Tom-Luca Winter mit energischem Einsatz auf 1:2 (77.), zehn Minuten später traf Christian Skoda nach einer Ecke zum Ausgleich (87.). Keines der Teams wollte sich mit einem Remis begnügen, doch zunächst verfehlte ein Kopfball von Christian Beck (90.) nur knapp sein Ziel, in der Nachspielzeit rettete dann FSV-Keeper Niclas Edelmann den Hausherren mit einer starken Parade zumindest den Punkt. Kohn und FSV-Sportdirektor Oliver Jonas waren sich anschließend einig: „Die Mannschaft hat sich mit einer tollen Moral diesen Punkt verdient.“

FSV: Edelmann – Bremer, Werner, Amin, Martinowski (69. Kühle) – Bode (69. Kohl), Evers (77. Hoffie), Skoda, Winter (90. Münch) – Üzümcü (69. Arnold), Beck.

Tore: 0:1 Rassmann (50.), 0:2 Remmou (69.), 1:2 Winter (77.), 2:2 Skoda (87.).